Министр культуры РФ отметила успешную работу команды Фёдора Щербакова по возрождению «Ленфильма»

Министр культуры РФ отметила успешную работу команды Фёдора Щербакова по возрождению «Ленфильма»
Министр культуры РФ отметила успешную работу команды Фёдора Щербакова по возрождению «Ленфильма»
Сегодня, 13:44ОбществоФото: Фото: kremlin.ru
О том, как обстоят дела на старейшей в стране киностудии «Ленфильм», доложила президенту России Владимиру Путину министр культуры Ольга Любимова.

На прошедшей 18 января рабочей встрече в Кремле глава государства поинтересовался творческими планами кинокомпании и её финансовым обеспечением.

— С «Ленфильмом» всё лучше и лучше, — ответила Ольга Любимова. — Команда, которая там трудится, провела огромную работу. Поддержаны три новых фильма, «золотая коллекция» вернулась в «Ленфильм», что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино.

Ольга Любимова также заверила, что улажены и материальные проблемы. За счёт продажи непрофильного актива удалось не только погасить долговые обязательства студии, но и профинансировать модернизацию помещений.

— У нас появились средства, чтобы восстановить и привести в порядок студию, отремонтировать. Полностью сданы павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров. Всё работает, всё кипит. Там за павильоны борются. Теперь мне звонят продюсеры и просят повлиять, — заверила Ольга Любимова.

Стоит отметить, что «Ленфильм» — это не только объект киноиндустрии, производства, но ещё кузница творческих кадров. На «Ленфильме» были сняты «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце», «Интервенция», «Собака на сене» и ещё сотни фильмов, завоевавшие любовь народа и ставшие гордостью советского и российского кинематографа. Киноленты студии многократно участвовали и побеждали на самых престижных международных кинофестивалях.

Фото:Фото: Сайт киностудии «Ленфильм»

С осени 2020 года студию «Ленфильм» возглавляет Фёдор Щербаков, основатель и генеральный директор медиахолдинга 1MI, выпускник факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Именно с началом его работы на студии «Ленфильм» начал уверенно выходить из кризиса.

В 2015 году Щербаков основал и возглавил медиахолдинг «ПремьерМедиаИнвест», куда входят федеральные и региональные издания в 21 городе России. В апреле 2020 года компания с ежемесячной аудиторией более 11 млн посетителей вошла в десятку крупнейших медиахолдингов страны по версии Яндекс.Радар.

На совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, состоявшемся в октябре 2021 года, Фёдор Щербаков заявил, что к 2022 году петербургская киностудия станет безубыточной. Совместно с Минкультом РФ разработана стратегия развития «Ленфильма», рассчитанная на ближайшую пятилетку.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьекиноиндустрия Ленфильм
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