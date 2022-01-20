Министр культуры РФ отметила успешную работу команды Фёдора Щербакова по возрождению «Ленфильма»

На прошедшей 18 января рабочей встрече в Кремле глава государства поинтересовался творческими планами кинокомпании и её финансовым обеспечением.
— С «Ленфильмом» всё лучше и лучше, — ответила Ольга Любимова. — Команда, которая там трудится, провела огромную работу. Поддержаны три новых фильма, «золотая коллекция» вернулась в «Ленфильм», что поможет студии. Мы собрали там всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино.
Ольга Любимова также заверила, что улажены и материальные проблемы. За счёт продажи непрофильного актива удалось не только погасить долговые обязательства студии, но и профинансировать модернизацию помещений.
— У нас появились средства, чтобы восстановить и привести в порядок студию, отремонтировать. Полностью сданы павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров. Всё работает, всё кипит. Там за павильоны борются. Теперь мне звонят продюсеры и просят повлиять, — заверила Ольга Любимова.
Стоит отметить, что «Ленфильм» — это не только объект киноиндустрии, производства, но ещё кузница творческих кадров. На «Ленфильме» были сняты «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце», «Интервенция», «Собака на сене» и ещё сотни фильмов, завоевавшие любовь народа и ставшие гордостью советского и российского кинематографа. Киноленты студии многократно участвовали и побеждали на самых престижных международных кинофестивалях.
С осени 2020 года студию «Ленфильм» возглавляет Фёдор Щербаков, основатель и генеральный директор медиахолдинга 1MI, выпускник факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Именно с началом его работы на студии «Ленфильм» начал уверенно выходить из кризиса.
В 2015 году Щербаков основал и возглавил медиахолдинг «ПремьерМедиаИнвест», куда входят федеральные и региональные издания в 21 городе России. В апреле 2020 года компания с ежемесячной аудиторией более 11 млн посетителей вошла в десятку крупнейших медиахолдингов страны по версии Яндекс.Радар.
На совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, состоявшемся в октябре 2021 года, Фёдор Щербаков заявил, что к 2022 году петербургская киностудия станет безубыточной. Совместно с Минкультом РФ разработана стратегия развития «Ленфильма», рассчитанная на ближайшую пятилетку.