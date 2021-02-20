Погода в Приморье ухудшается: ожидаются снег и ветер

Погода в Приморье ухудшается: ожидаются снег и ветер

Сегодня, 11:49ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Циклон из Китая смещается над территорией Приморья, сообщили в Примгидромете. 20 февраля, во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий, возможен небольшой снег, мокрый снег и усиление ветра.

По словам синоптиков, ухудшится дорожная обстановка — на трассах появятся снежный накат и гололедица. Минимальная температура воздуха повысится на 2-5 градусов.

Днём вихрь уйдёт на север Японского моря — интенсивность снега уменьшится, в некоторых районах осадки прекратятся, однако усилится северо-западный ветер. Температура воздуха останется в тех же пределах.

Во Владивостоке также возможны небольшие осадки — снег, мокрый снег. Северо-западный ветер усилится. Температура ночью в приморской столице от -3 до -5 градусов, днём около нуля.

21 февраля за ушедшим циклоном в регион вторгнется холодная воздушная масса — во Владивостоке и на территории края похолодает.

Сюжеты:
Приморский край
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