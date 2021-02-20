Романтика и знания: чем увлекательна работа товарных операторов на АЗС

Какие знания должны быть у тех, кто отвечает за прием, сохранность и транспортировку топлива?

Путь нефтепродуктов до потребителя довольно извилист – с момента производства до попадания в бензобак топливо совершает путешествие в железнодорожной цистерне до пункта назначения, резервуар на АЗС. Как промежуточное место хранения выступает нефтебаза, куда приходят миллионы тонн бензинов. И крайне важно, чтобы все проходило без сбоев и эксцессов, чтобы топливо сохраняло свое высочайшее качество. И вот за эту – крайне ответственную работу - отвечают товарные операторы. С чего же начинается рабочий день оператора товарного? С эстакады. Так практически ежедневно в сбытовые общества ННК, расположенные в пяти ключевых регионах Дальнего Востока, поступают сотни вагон-цистерн с топливом, произведенным Хабаровским НПЗ – флагманом нефтеперерабатывающей отрасли ДФО. Вооружившись специальными измерительными приборами, оператор товарный принимает топливо, сверяясь с накладной. При помощи измерительной рулетки, которая погружается в цистерну, измеряется высота взлива нефтепродукта. Эти измерения вместе с типом цистерны и ее паспортной емкостью, которые указаны в накладной, и определяют объем поступившего топлива. Фото: АО ННК Важнейший этап при приемке топлива – проверка качества. Специалисты испытательной лаборатории при помощи специальных пробоотборников берут небольшое количество только что поступившего топлива и проверяют его на соответствие требованиям национальных стандартов. Лаборант должен прекрасно разбираться в химии как науке, уметь пользоваться испытательным оборудованием и безошибочно определять показатели бензина и дизельного топлива. После приемки, сверки объема, тоннажа и вида топлива осуществляется слив нефтепродукта при помощи целой системы трубопроводов в резервуары нефтебазы. Причем и здесь существуют свои премудрости, а точнее – чистая физика. Например, зимой цистерны с топливом бережно обогревают горячим водяным паром, и тогда владивостокцы могут наблюдать белоснежные и совершенно безопасные «облака» в районе нефтебазы. Обогрев топлива существенно влияет на скорость его «перетекания» по трубопроводам, а это важно, ведь в сутки только одна Владивостокская нефтебаза может принимать около 100 цистерн с нефтепродуктами. Фото: АО ННК Логистика – наука, основы которой оператор товарный должен знать «на отлично». Прием топлива, распределение его по резервуарам, проверка остатков, отгрузка бензовозам и перевалка танкерному флоту – процесс непрерывный и трудозатратный. Однако в ННК трудностями не удивишь – специалисты сбытовых предприятий Группы ежегодно занимают призовые места в специализированных конкурсах профессионального мастерства. «Квалификация наших специалистов – лучших в профессии, их деловые и личные качества позволяют нам гордиться ими и с уверенностью ставить новые масштабные цели», - отмечают в ННК.

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