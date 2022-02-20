Приморье готово принять беженцев с Донбасса

Базируются пункты в разных районах Приморья, в основном они организованы в санаториях, на базах отдыха, в общежитиях. Кстати, напомним, что на первом этапе вооружённого конфликта на Украине беженцев из Донецкой и Луганской республик во Владивостоке размещали в общежитиях ДВФУ на острове Русском.
На данный момент, как уточняют в правительстве края, в Приморье не прибывали беженцы из этой горячей точки на карте Европы, но к такому развитию ситуации следует быть готовыми.
Напомним, что по данным МЧС на территорию Ростовской области из Донбасса только за сутки с момента объявления в ЛНР и ДНР эвакуации гражданского населения и подписания приказов о всеобщей мобилизации прибыло более 80 автобусов с беженцами из разных городов этих республик. Уже в Ростовской области находятся более семи тысяч человек, здесь развёрнуты ПВР на 14 тысяч.
В ДНР и ЛНР заявляют, что эвакуация некомбатантов будет вестись круглосуточно, предполагается, что в Россию прибудет не менее 700 тысяч вынужденных переселенцев.