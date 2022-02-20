Приморье готово принять беженцев с Донбасса

Власти Приморского края заявили о том, что в нашем регионе, в случае необходимости, к приёму беженцев из ДНР и ЛНР могут быть в любой момент развёрнуты 14 пунктов временного размещения.

Базируются пункты в разных районах Приморья, в основном они организованы в санаториях, на базах отдыха, в общежитиях. Кстати, напомним, что на первом этапе вооружённого конфликта на Украине беженцев из Донецкой и Луганской республик во Владивостоке размещали в общежитиях ДВФУ на острове Русском. На данный момент, как уточняют в правительстве края, в Приморье не прибывали беженцы из этой горячей точки на карте Европы, но к такому развитию ситуации следует быть готовыми. Напомним, что по данным МЧС на территорию Ростовской области из Донбасса только за сутки с момента объявления в ЛНР и ДНР эвакуации гражданского населения и подписания приказов о всеобщей мобилизации прибыло более 80 автобусов с беженцами из разных городов этих республик. Уже в Ростовской области находятся более семи тысяч человек, здесь развёрнуты ПВР на 14 тысяч. В ДНР и ЛНР заявляют, что эвакуация некомбатантов будет вестись круглосуточно, предполагается, что в Россию прибудет не менее 700 тысяч вынужденных переселенцев.

Материалы по теме: В пункте временного размещения на острове Русский нашли приют 143 украинца

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter