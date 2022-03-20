Победитель «Рыбомания-2022» в Забайкалье выловил почти 2 кг рыбы

Победитель «Рыбомания-2022» в Забайкалье выловил почти 2 кг рыбы
Победитель «Рыбомания-2022» в Забайкалье выловил почти 2 кг рыбы
20 марта, 16:56ОбществоФото: pxhere.comтематическое фото
Победителем открытого первенства по рыбалке «Рыбомания-2022» в Забайкальском крае стал Алексей Игнатьев. Мужчина поймал более 1,7 кг рыбы.

Состязание состоялось на озере Шакша близ одноименного села в Читинском районе Забайкальского края. Победитель индивидуального зачёта Алексей Игнатьев выловил более 1,7 килограмма рыбы. Его призом стал лодочный мотор.

Чуть менее 100 грамм не хватило до первого места Сергею Крылову. С уловом в 1,6 кг он занял второе место. На третьем месте, с отставанием чуть более 100 грамм (1,5 кг) разместился Александр Анохин.

В соревновании принимали участие более 260 рыбаков. Победители и призёры получили подарки от спонсоров.

В Забайкалье, по решению местного губернатора Александра Осипова, объявлена «пятилетка» спорта. И, к вящей радости рыбаков любителей, их хобби не стало исключением в этом зачёте.

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