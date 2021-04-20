Мы учим дарить радость людям!

КГА ПОУ «КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» приглашает выпускников для обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Очная форма обучения.

На базе 9 классов Повар, кондитер. Срок обучения 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов Парикмахер. Срок обучения 10 месяцев. По программе подготовки специалистов среднего звена. Очная форма обучения. На базе 9 классов Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Коммерция (по отраслям). Специальность: менеджер по продажам. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

(по отраслям). Специальность: менеджер по продажам. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Технология парикмахерского искусства. Специальность: парикмахер-модельер. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Специальность: парикмахер-модельер. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Поварское и кондитерское дело (на коммерческой основе). Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Операционная деятельность в логистике. Специальность: операционный логист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Заочная форма обучения. На базе 9 классов Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 4 года 10 месяцев.

Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 4 года 10 месяцев. Коммерция (по отраслям). Срок обучения 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Операционная деятельность в логистике. Срок обучения 2 года 10 месяцев. ПРЕИМУЩЕСТВА: Трудоустройство на лучших предприятиях города;

Получение среднего общего образования;

Поступление без экзаменов;

Стипендия и другие меры социальной поддержки;

Общежитие для иногородних (места ограничены);

Юношам на весь период обучения предоставляется отсрочка от службы в армии. Наш адрес: 690002 г. Владивосток, Океанский проспект, 88. Остановка транспорта «Первая речка». Телефоны приемной комиссии: 8 (423) 245 84 17, 245 32 60, 245 36 48 Сайт: www.рl43vl.ucoz.ru Лицензия № 178 от 25 мая 2016 года. Серия 25Л01 № 0001220. Свидетельство государственной аккредитации № 02 от 10 марта 2020 года. Серия 25А01 № 0000557. Свидетельство о государственной аккредитации № 42 от 31 октября 2016 года. Серия 25 АО1 № 0000667. Реклама.

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