Мы учим дарить радость людям!

КГА ПОУ «КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» приглашает выпускников для обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Очная форма обучения.
- Повар, кондитер. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Парикмахер. Срок обучения 10 месяцев.
По программе подготовки специалистов среднего звена. Очная форма обучения.
- Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Коммерция (по отраслям). Специальность: менеджер по продажам. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
- Технология парикмахерского искусства. Специальность: парикмахер-модельер. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Поварское и кондитерское дело (на коммерческой основе). Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
- Операционная деятельность в логистике. Специальность: операционный логист. Срок обучения 1 год 10 месяцев.
- Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 4 года 10 месяцев.
- Коммерция (по отраслям). Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Поварское и кондитерское дело. Специальность: специалист по поварскому и кондитерскому делу. Срок обучения 3 года 10 месяцев.
- Операционная деятельность в логистике. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
- Трудоустройство на лучших предприятиях города;
- Получение среднего общего образования;
- Поступление без экзаменов;
- Стипендия и другие меры социальной поддержки;
- Общежитие для иногородних (места ограничены);
- Юношам на весь период обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
690002 г. Владивосток, Океанский проспект, 88. Остановка транспорта «Первая речка».
Телефоны приемной комиссии:
8 (423) 245 84 17, 245 32 60, 245 36 48
Лицензия № 178 от 25 мая 2016 года. Серия 25Л01 № 0001220. Свидетельство государственной аккредитации № 02 от 10 марта 2020 года. Серия 25А01 № 0000557. Свидетельство о государственной аккредитации № 42 от 31 октября 2016 года. Серия 25 АО1 № 0000667. Реклама.
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