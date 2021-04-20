Учиться никогда не поздно

В Приморском крае стала доступна запись отдельных категорий граждан на обучение благодаря реализации в регионе федерального проекта «Содействие занятости». В этом году ожидается, что новые профессии смогут получить около 3,4 тысячи приморцев.

Этой возможностью могут воспользоваться все, кому нужна помощь в трудоустройстве. «Это могут быть граждане, находящиеся в поиске работы, которые после обучения получат работу, а также женщины в декретном отпуске, готовые повысить свою квалификацию или пройти переобучение перед выходом на работу», — уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края. Перечень специальностей, которые доступны для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования будет предоставлен каждому безработному после заполнения заявки на обучения. У специалистов центра занятости можно также уточнить расписание занятий, их формат и график уроков. Министр труда и социальной защиты Приморья Светлана Красицкая отмечает, что участие в проекте «Содействие занятости» повысит шансы трудоустроиться на желаемую должность.

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