С 1 сентября россиян ждут изменения по оплате больничных

Согласно общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При наличии страхового стажа до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от 5 до 8 лет, то он составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж 8 и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.