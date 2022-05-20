Вузы Владивостока: выбор будущей профессии после 11 класса

Мы расскажем, как выбрать престижную и востребованную профессию, куда поступать после 11 класса во Владивостоке, опишем преимущества городских вузов и возможности трудоустройства после окончания обучения.
Приморский край — один из драйверов по спросу на кадры среди регионов. Причем около 40% кадровой потребности составляют специалисты с высшим образованием.
Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших 5 — 10 лет в Приморском крае будут востребованы кадры в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, туризме, рыболовстве и аквакультуре.
Выбирая, куда поступать в Приморском крае, учтите, что среди специалистов с высшим образованием уже сейчас есть востребованность в кадрах:
Уже сейчас во Владивостоке наблюдается дефицит специалистов в IT-сфере. Востребованность в таких кадрах будет продолжать расти и дальше. Вакансии для айтишников встречаются в торговых, производственных, финансовых компаниях. Зарплата профильных специалистов IT-сферы во Владивостоке начинается от 100 тысяч рублей.
Отмечается спрос на специалистов со знанием иностранного языка, поскольку Приморский край активно сотрудничает с зарубежными компаниями. Требуются и бухгалтера, и логисты, и менеджеры с хорошим знанием иностранных языков.
Еще одна профессия, на которую советуют поступать и которая не будет терять актуальность никогда, — врач. Медики остаются одними из самых востребованных специалистов во Владивостоке.
Перед тем как определиться, куда поступать, выберите приоритетные направления развития экономики в крае. На данный момент это сельское хозяйство, транспорт, нефтегазовая промышленность, туризм, логистика, рыбное хозяйство, горно-металлургическая промышленность, лесопромышленный комплекс.
Во Владивостоке расположены крупнейшие вузы Приморского края, готовящие специалистов во всех областях. В нынешнем году количество бюджетных мест в вузах Владивостока увеличилось — на 2022/2023 учебный год на бюджет могут поступить свыше 7500 абитуриентов.
В топ-5 вузов Владивостока, куда можно поступить на 2022/2023 учебный год, входят:
Кроме того, во Владивостоке открыты филиалы крупнейших вузов страны, где можно получить профильное образование и престижный диплом специалиста по различным востребованным направлениям.
Для будущего абитуриента во Владивостоке огромный выбор куда поступать: от профессионалов морфлота и рыбного хозяйства до специалистов в сфере культуры и здравоохранения. Средний проходной балл зависит от выбранного специалитета, и в 2022 году варьируется от 107 до 380.
Если вы творческая личность и не знаете, куда поступать, чтобы получить профильное образование во Владивостоке, то вам нужно в ДВГИИ. Это первый в России вуз, объединивший сразу три вида искусства: театр, живопись и музыку.
В 2000 году ДВГИИ был переименован в Дальневосточную государственную академию искусств, и на данный момент в вузе можно поступить на обучение по более чем 15 спецпрограммам на музыкальном, театральном и художественном факультетах.
Студенты владивостокского института искусств являются постоянными участниками региональных и международных арт-конкурсов, выставок, концертов, фестивалей.
Выпускники вуза могут работать преподавателями в сфере искусства, вести концертную деятельность в качестве певцов, музыкантов, актеров, дирижеров, заниматься профессиональным творчеством в области живописи.
Проходной балл для поступления здесь достаточно высок, и большинство направлений требует сдачи творческого или профессионального вступительного испытания. Чтобы поступить в ДВГИИ, потребуются баллы ЕГЭ по иностранному и русскому языку, а также литературе. Во владивостокском вузе предоставляются бюджетные места, а стоимость платного обучения начинается от 60 тысяч в год.
Один из старейших вузов России, ведущий подготовку специалистов морского флота. В МорГУ готовят кадры по всем профилям, необходимым сфере морского транспорта: по гуманитарному, морскому, техническому, естественно-научному направлениям.
Абитуриенту предлагается большой выбор куда поступать — университет включает несколько отдельных учебных организаций, среди которых Международная школа бизнеса, Морской гуманитарный институт, Морская академия, Институт международного образования и др. Одно из преимуществ вуза — наличие военной кафедры, то есть выпускники автоматически становятся офицерами запаса после окончания университета.
В МорГУ более 20 профпрограмм для поступления: от судовождения до менеджмента, от специалистов в IT-сфере до психологов, от кадров в нефтепромышленной сфере до юристов. Выпускники вуза занимают руководящие должности в Приморском крае и по всей России: это начальники оборонных предприятий и крупнейших российских портов, руководители министерств и ведомств, директора судоремонтных предприятий и пароходств.
Абитуриенту необходимо будет сдать все вступительные испытания, ознакомиться со всем перечнем испытаний можно на официальном сайте учебного заведения. Минимальный проходной балл, необходимый для поступления в вуз, составляет 120. Требуемые баллы по ЕГЭ зависят от специалитета. Также дополнительные баллы можно получить за сдачу нормативов комплекса ГТО.
Среди самых престижных отечественных вузов, куда стремятся поступать абитуриенты со всех уголков России, — ДВФУ. Этот вуз Владивостока входит в топ-500 лучших мировых вузов и насчитывает свыше 80 программ бакалавриата и более 30 — специалитета.
В структуре вуза 11 институтов, которые обучают по таким перспективным направлениям, как нефтегазовое дело, IT-сфера, медицина, строительство и нанотехнологии, международные отношения и экология, архитектура и журналистика, юриспруденция и биохимия. Здесь есть возможность выбрать при поступлении несколько совместных образовательных программ, после завершения которых выпускник получает не только российский, но и зарубежный диплом.
Владивостокский ДВФУ считается крупнейшим научно-образовательным центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Студенты получают возможность заниматься в научных лабораториях, работать в проектах крупных компаний-партнеров, участвовать в международных форумах и соревнованиях. Студенческий городок, расположенный во Владивостоке на острове Русский, признан одним из лучшим кампусов в мире.
На сегодняшний день проходной балл для поступления в самый крупный вуз Владивостока начинается от 150, но на некоторые направления потребуется не менее 300 баллов.
Получить престижную медицинскую специальность с возможностью дальнейшего трудоустройства в крупных организациях здравоохранения предоставляет возможность медуниверситет Владивостока — ТГМУ. Это не просто вуз, а стратегический центр медицинского образования Дальнего Востока.
Среди направлений, куда поступать в ТГМУ, семь основных профпрограмм:
Владивостокский медвуз активно развивает международное сотрудничество: у студентов есть возможность съездить на практику и стажировку в зарубежные медуниверситеты Китая, США, Японии, Кореи.
В перечень основных предметов, требуемых для поступления в медуниверситет, входят биология, химия, математика. Проходной балл начинается от 175, а количество мест на бюджет — 500 человек.
По статистическим данным, свыше 80% выпускников медвуза устраиваются на престижные должности сразу после окончания учебы. Причем сам ТГМУ помогает найти работу своим выпускникам — здесь работает Центр содействия трудоустройству и профразвитию.
Если вы не можете определиться, куда поступать и какую профессию выбрать, то большой список самых востребованных на рынке труда специальностей предлагает госуниверситет экономики и сервиса города Владивостока (ВГУЭС). Здесь можно получить профессию экономиста и айтишника, специалиста в сфере коммуникаций, рекламы и телевидения, товароведа и лингвиста, юриста и администратора гостиницы.
ВГУЭС входит в топ-100 лучших отечественных высших учебных заведений, поскольку применяет современную модель практико-интегрированного обучения. На территории вуза множество научных лабораторий и центров, где студенты могут применить на практике полученные знания.
Выбор профессий в ВГУЭС широк: здесь можно поступить как на гуманитарные, так и на экономические и технические факультеты. Вуз насчитывает 38 обучающих программ по 30 самым популярным специальностям. Ряд направлений набирает абитуриентов только на платной основе — стоимость обучения от 65 тысяч рублей.
Количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в ВГУЭС, зависит от конкретного факультета. Минимальный общий балл — от 150.
Самыми востребованными специальностями, которые можно получить после окончания ВГУЭС, являются юрист, IT-специалист, менеджер, специалист по государственному и муниципальному управлению, психолог, специалист гостиничного бизнеса.
Если вы хотите связать свою судьбу с работой в госслужбе, то можно поступить на перспективное направление «Таможенное дело». Во Владивостоке таких специалистов готовит филиал Российской таможенной академии.
По направлению «Таможенное дело» есть две программы профобучения, для поступления на которые нужно сдать обществознание и иностранный язык. Баллы для поступления на это направление достаточно высоки — от 250, а минимальная стоимость платного обучения — от 60 тысяч рублей.
Кроме профильного предмета, во Владивостокском филиале РТА можно поступить на обучающие программы по экономике и юриспруденции: экономика предприятий, уголовное право, мировая экономика, гражданско-правовой профиль. Здесь средний балл для поступления — 236, а стоимость года обучения начинается от 55 тысяч рублей.
Будущим экономистам, чтобы поступить в филиал РТА города Владивостока, нужно будет сдать математику и обществознание, а юристам — историю и обществознание.
Выпускники по профилю «Таможенное дело» легко трудоустраиваются в госструктуры или делают карьеру в компаниях, занимающихся международными перевозками или международной торговлей. Юристы и экономисты, прошедшие обучение во Владивостокском филиале РТА, востребованы на предприятиях и в компаниях Приморского края.
На территории Дальневосточного федерального округа ДВЮИ МВД — единственный вуз, осуществляющий подготовку кадров для работы в органах внутренних дел. Факультетов вуза, куда можно поступить во Владивостоке, всего три: правоохранительной деятельности, юриспруденции и заочный.
Факультет правоохранительной деятельности готовит специалистов оперативно-разыскной деятельности и администрирования органов внутренних дел.
На юрфаке готовят кадры в сфере обеспечения национальной безопасности. Выпускники по этому профилю могут работать не только в госструктурах, но и в юридических отделах крупных международных и российских компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, в ведомствах, контролирующих безопасность в промышленности, энергетике, транспортных системах.
Платного отделения в вузе нет. Поступить можно только на бюджетной основе, имея проходные баллы по обществознанию и русскому языку. Кроме того, в вузе проводятся дополнительные вступительные испытания по физической подготовке.
На учебу в ДВЮИ МВД принимаются не только парни, но и девушки.
Во Владивостоке расположен филиал крупнейшего специализированного вуза по подготовке кадров МЧС России — Дальневосточная пожарно-спасательная академия. Это филиал Санкт-Петербургского госуниверситета противопожарной службы МЧС.
В вузе всего два факультета, куда можно поступить во Владивостоке:
Для поступления необходимы баллы по ЕГЭ по физике и математике, в самом вузе потребуется сдать дополнительные вступительные испытания по физподготовке.
МИЭП относится к негосударственным вузам и обучение здесь платное: годовая сумма обучения во Владивостоке начинается с 44 тысяч рублей. Здесь готовят специалистов по самым востребованным профессиям: экономист, юрист, менеджер, госслужащий. В вузе применяются современные методики обучения, разработанные высококвалифицированными преподавателями Москвы.
У абитуриента есть выбор куда поступать: в вузе четыре факультета, но нет специалитета. Выпускники Владивостокского филиала МИЭП получают диплом бакалавра и востребованы в краевых и городских администрациях, банковском секторе, органах правопорядка и ФНС.
Для поступления на экономические и административные факультеты потребуются баллы ЕГЭ по математике и обществознанию, на юрфак — обществознание и история.
В МИЭП можно получить образование одновременно по двум направлениям в один срок обучения. То есть возможно получить одновременно, например, диплом юриста и экономиста.
Выпускники 11 класса в Приморском крае впервые имеют возможность пройти обучение в одном из самых престижных вузов — Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.
Ранее Приморский филиал осуществлял только переподготовку и повышение квалификации кадров госслужащих. В прошлом году Владивостокский филиал РАНХиГС получил лицензию на обучение специалистов по программе «Государственное и муниципальное управление: геоэкономическая политика». Набор на данное направление будет впервые открыт для поступления в 2022 году.
Если вы не знаете, куда поступать, чтобы построить карьеру в правительственном секторе, то Приморский филиал РАНХиГС — лучший выбор. Это единственный вуз на Дальнем Востоке, где производится подготовка профессиональных чиновников, ориентированных на экономические и социальные реалии Приморского края в условиях взаимодействия со странами Азии.
Если вы хотите связать свою жизнь с флотом, но не знаете, куда поступать, то выберите Военно-морскую академию им. Кузнецова. Филиалы ВУНЦ ВМФ проводят обучение в пяти крупнейших портовых городах России, среди которых Владивосток.
Во Владивостокском филиале ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова готовят кадры по военным и гражданским флотским специальностям. Среди программ, куда можно поступить:
Обучение в вузе полностью бесплатное. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Все выпускники гарантированно трудоустраиваются в различные подразделения ВМФ РФ, а также в подразделения гражданского флота Дальнего Востока.
Для поступления понадобятся баллы по математике и физике, на некоторые профнаправления нужно будет сдать дополнительное испытание по физподготовке.
Один из старейших вузов Дальнего Востока осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров для пищевой и рыбной промышленности. Здесь готовят экономистов, капитанов рыбного флота, менеджеров, механиков, специалистов рыбного флота, пищевых технологов. С Владивостокским вузом сотрудничают зарубежные партнеры из пяти стран мира.
Дальрыбвтуз предлагает свыше 30 профпрограмм обучения по более чем 15 специальностям. Среди престижных направлений, куда можно поступить: экология и природопользование, судовождение, электротехника и электроэнергетика, торговое дело, экономика, биотехнология.
Средний балл на бюджетное обучение — 136, есть платное обучение — от 56 тысяч рублей в год.
Большинство студентов вуза находят работу еще в процессе обучения: на предприятиях Владивостока, в международных судоходных компаниях. Для помощи в трудоустройстве в Дальрыбвтузе организована Ассоциация выпускников.
Среди престижных вузов, куда можно поступить со склонностью к гуманитарным дисциплинам, Владивостокский филиал СПбГУП. Это государственный вуз, выпускающий специалистов по востребованным направлениям в сфере рекламы и связи с общественностью, экономики, социально-культурной деятельности, юриспруденции.
Вуз имеет мощную научно-образовательную базу и высококвалифицированный преподавательский состав. Педагоги из Санкт-Петербурга регулярно читают лекции для студентов Владивостока в режиме видеоконференций.
Средний балл для поступления в вуз — 120, есть платное обучение — от 52 тысяч в год. Среди предметов, необходимых для поступления, обществознание, история, литература.