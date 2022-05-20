Вузы Владивостока: выбор будущей профессии после 11 класса

В МорГУ более 20 профпрограмм для поступления: от судовождения до менеджмента, от специалистов в IT-сфере до психологов, от кадров в нефтепромышленной сфере до юристов. Выпускники вуза занимают руководящие должности в Приморском крае и по всей России: это начальники оборонных предприятий и крупнейших российских портов, руководители министерств и ведомств, директора судоремонтных предприятий и пароходств.