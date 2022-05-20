В микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» готовят к вводу в эксплуатацию очередной долгострой. Накануне здесь побывала комиссия в составе инспектора аппарата полпреда президента России в ДФО Дмитрий Блинов, руководители регионального минстроя и Корпорации развития Приморья.

На сегодня готовность монолитной вставки дома № 1 на сегодняшний день составляет 98%, его сдача запланирована на конец мая. Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий подчеркнул, что ввод в эксплуатацию этого объекта станет окончанием огромного объёма сложной работы по решению проблемы обманутых дольщиков микрорайона «Снеговая Падь. Комплекс Д». Он отметил, что ещё два года назад в микрорайоне было шесть долгостроев, в настоящее время пять из них достроены полностью. Всего в данном микрорайоне будет проживать почти 1 тысяча человек. Генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю отметила, что работа по восстановлению прав обманутых дольщиков в Приморье будет завершена до конца 2023 года. Она отметила, что за три года удалось организовать работу и завершить строительство 18 проблемных многоквартирных объектов в крае, в правах восстановлены около трёх тысяч дольщиков. На стадии работы в Приморье, помимо дома в Снеговой Пади, остаются ещё восемь объектов во Владивостоке, Артеме и Уссурийске, а также восемь многоквартирных домов ЖСК «Остров» на Русском. — Решая проблему долгостроев, мы столкнулись с колоссальными проблемными вопросами, которые касаются устаревших проектных решений. Огромная работа проводится в юридической части, при выполнении функции контроля за выполнением хода строительства. Однако общими усилиями все эти вопросы удается решать, — прокомментировала Ольга Сун-жаю. Напомним, в регионе по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко было созданы два фонда, за счёт этого получили рабочий механизм по доведению бюджетных средств на решение проблемы долгостроев. При этом завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко. Данная работа — часть мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», целью которого является строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.

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