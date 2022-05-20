Жители Великобритании отказываются принимать украинских беженцев в своих домах

Жители Великобритании отказываются принимать украинских беженцев в своих домах
Жители Великобритании отказываются принимать украинских беженцев в своих домах
Сегодня, 06:12ОбществоФото: pxhere.com
Многие из украинских беженцев, переселившихся в Великобританию, столкнулись с неприятием со стороны местного населения. И даже те британцы, которые ранее согласились пустить в свой дом иммигрантов из Украины, спустя непродолжительное время настоятельно просят их съехать.

Британские журналисты опубликовали несколько историй украинских переселенцев, которым пришлось испытать на себе негативное отношение со стороны ранее приютивших их местных жителей, пишет Pravda.Ru.

Так, некая женщина из Великобритании пустила к себе семью беженцев. Она сразу предупредила вновь прибывших, что является вегетарианкой, и в доме не должно быть мяса. Вскоре она заявила, чтобы ее гости «уехали как можно скорее». А беженка с трехлетним сыном оказалась на улице после того, как ее ребенок, по утверждению приютившей их хозяйки дома, якобы напугал старшего сына последней.

Благотворительные организации выражают опасения, что система размещения беженцев может «рухнуть» из-за того, что хозяева домов не осознают масштабность задачи.

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