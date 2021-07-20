Безработные приморцы могут бесплатно получить новую профессию

Граждане, которые находятся в поиске работы в Приморском крае имеют возможность бесплатно сделать шаг на пути к становлению востребованным специалистом на современном рынке труда. Для этого достаточно обратиться в в органы службы занятости края. Нацпроект «Демография» доступен практически всем желающим, в том числе пенсионерам и молодым родителям.