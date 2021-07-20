Безработные приморцы могут бесплатно получить новую профессию

Безработные приморцы могут бесплатно получить новую профессию
Безработные приморцы могут бесплатно получить новую профессию
Сегодня, 15:16ОбществоФото: pxhere.com
Жители Приморского края успешно осваивают новые профессии благодаря национальному проекту «Демография». С начала года новыми знаниями обзавелись уже 10 приморцев, более 70 продолжают «грызть гранит науки».

Граждане, которые находятся в поиске работы в Приморском крае имеют возможность бесплатно сделать шаг на пути к становлению востребованным специалистом на современном рынке труда. Для этого достаточно обратиться в в органы службы занятости края. Нацпроект «Демография» доступен практически всем желающим, в том числе пенсионерам и молодым родителям.

На базе ДВФУ, Российской академии народного хозяйства и Регионального центра развития профессиональных квалификаций, обратившиеся за новыми знаниями приморцы могут бесплатно освоить профессию реставратора, HR-менеджера, data-аналитика и многие другие, повысить квалификацию по рабочим профессиям.

Предусмотрено очное и заочное обучение длительностью от трех недель до трех месяцев. В зависимости от выбранной программы формат обучения и его продолжительность могут варьироваться. Платить ничего не придется, об этом уже позаботилось государство.

Чтобы записаться на обучение необходимо оставить заявку на портале «Работа Рос»

По данным министерства профобразования и занятости населения, к обучению уже готовы приступить около 350 приморцев.

Сюжеты:
Приморье
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