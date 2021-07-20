Безработные приморцы могут бесплатно получить новую профессию

Граждане, которые находятся в поиске работы в Приморском крае имеют возможность бесплатно сделать шаг на пути к становлению востребованным специалистом на современном рынке труда. Для этого достаточно обратиться в в органы службы занятости края. Нацпроект «Демография» доступен практически всем желающим, в том числе пенсионерам и молодым родителям.
На базе ДВФУ, Российской академии народного хозяйства и Регионального центра развития профессиональных квалификаций, обратившиеся за новыми знаниями приморцы могут бесплатно освоить профессию реставратора, HR-менеджера, data-аналитика и многие другие, повысить квалификацию по рабочим профессиям.
Предусмотрено очное и заочное обучение длительностью от трех недель до трех месяцев. В зависимости от выбранной программы формат обучения и его продолжительность могут варьироваться. Платить ничего не придется, об этом уже позаботилось государство.
Чтобы записаться на обучение необходимо оставить заявку на портале «Работа Рос»
По данным министерства профобразования и занятости населения, к обучению уже готовы приступить около 350 приморцев.