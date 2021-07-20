«Стройка мешает, не то слово, мы не можем открыть окна, потому что техника постоянно работает и пылит. И это возводят только один дом, по проекту их три. Переживут ли эту стройку века пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые заперты в четырех стенах, еще только предстоит узнать, а вот дом и придомовый участок уже трещат по швам», — говорит местная жительница Ирина.