Грязь
Улица Октябрьская — спальный район, неподалеку от Покровского парка, превратилась в точку социального напряжения. Компания-застройщик, совладелец которой ранее находился в международном розыске, «втискивает» очередную свечку в плотно застроенный район, не взирая на протесты местных жителей.
При этом краевые активисты, выступающие против точечной застройки, на протяжении практически девяти месяцев «хранят молчание» и старательно игнорируют само наличие участка. Местные жители считают, что всему виной репутация совладельца строительной компании Дмитрия Глотова, бывшего президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, экс-члена президиума регионального политсовета «Единой России».
По данным издания «Коммерсантъ» Глотов в судебном порядке добивался опровержения сведений о своей персоне, опубликованных в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты». В научном труде утверждалось, что в 90-е годы он руководил одной из краевых ОПГ. Приморский суд отказал Глотову в иске.
«Газета.ру» отмечает, что в 2008 году Глотов был задержан в Чехии как человек «находящийся в международном розыске и подозреваемый в причастности к организованной преступности». За год до этого Глотов устроил дебош на штрафной автостоянке во Владивостоке и угрожал ее начальнику убийством. Федеральные СМИ связывают фигуру Дмитрия Глотова с местным бизнесменом Владимиром Николаевым.
Похожа и манера, с которой они ведут свой бизнес. Николаев в начале 2020 года, по нашему мнению, «завалил» весь город мусором, Глотов, по всей видимости, решил «завалить» его строительной пылью. Корреспондент издания побывал на улице Октябрьской и понаблюдал, как ведется стройка.
Первое, что бросается в глаза — отсутствие пылезащитных экранов. Площадка обнесена простым забором, который может защитить стройку разве что только от посторонних глаз. Грохот техники разносится по всему району, но сильнее всего страдают жители двух ближайших домов — они не открывают окна и стараются не отпускать детей на улицу без присмотра.
«У меня дома зеркала ходуном ходят, мы всюду обращаемся и бесполезно. Нас никто не слышит», — говорит жительница дома № 2 по улице Октябрьской.
В январе представители компании заявляли, что постоянно проводят геотехнический мониторинг, результатами которого они были готовы делиться с жильцами. Как эти результаты смогут компенсировать месяцы жизни в «шумовой и пылевой блокаде», представители компании не рассказывали.
Пыль
Кстати о пыли. Её в районе строительной площадки столько, что с домов ее можно «снимать слоями и вывозить КАМазами». Подоконники стоящего «впритык» к стройке колледжа покрыты толстым несмываемым слоем песка и грязи.
Возле строительной площадки тяжело дышать: стоит снять маску, и нос моментально забивается мелкий пылью. Черная одежда светлеет за минуту, а если хлопнуть по ней ладонью, то останется отпечаток. Растений тоже лучше не касаться: все деревья в округе покрыты плотным слоем «отходов производства».
Сами строители работают в «потогонном режиме», стараясь закончить до того, как местное население созреет до возмущения. Впрочем, население уже возмущено до предела — местные жители моментально взрываются при упоминании стройки и переходят на непечатный лексикон.
«Стройка мешает, не то слово, мы не можем открыть окна, потому что техника постоянно работает и пылит. И это возводят только один дом, по проекту их три. Переживут ли эту стройку века пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые заперты в четырех стенах, еще только предстоит узнать, а вот дом и придомовый участок уже трещат по швам», — говорит местная жительница Ирина.
На вопрос о том, «переживут» ли старики эту стройку, ответили местные пенсионеры, которые прогуливались вдоль забора площадки. Они пожелали остаться неизвестными, но отметили, что стройка превратила их жизнь в настоящий кошмар. Представителей застройщика они ни разу не видели. Единственное, что сделала для них компания «Ареал-Девелопмент» — это шум и пыль.
Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, Дмитрий Глотов входит в состав совладельцев еще шести коммерческих компаний, в числе которых знаменитое приморское предприятие «ТУРНИФ». Глотову принадлежит 10% компании «Ареал-недвижимость», которая в 2020 году получила убыток, превышающий половину миллиарда рублей. Это юрлицо входит в реестр резидентов ТОР. Компании, связанные с Глотовым, занимались строительством нескольких жилых комплексов Владивостока, в том числе ЖК «Маринист» и клубного поселка «Vladivostok Golf Club & Resort».
Александр ОРЕЛ