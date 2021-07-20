Приморцы скоро будут ездить на новой электричке

Приморцы скоро будут ездить на новой электричке
Приморцы скоро будут ездить на новой электричке
Сегодня, 17:18ОбществоФото: pxhere.com
В августе приморцы смогут прокатиться на новом электропоезде. Его выпустят на замену одной из старых электричек.

В краевом министерстве транспорта рассказали, что новый поезд уже следует в Приморье с завода-изготовителя.

Это будет уже второй новый электропоезд в железнодорожном парке края. Предыдущий «новичок» вышел на работу с 1 июля. Он работает по маршруту «Луговая — Владивосток».

Новая электричка, по словам специалистов, будет возить приморцев из Владивостока, в Уссурийск, Спасск-Дальний, Артем, до станции Надеждинская, а также по маршруту Кипарисово — Мыс Чуркин.

На сегодняшний день в Приморском крае электрички «трудятся» на 45 пригородных маршрутах. За один месяц происходит около 1900 отправлений. За первую половину 2021 года электропоездами воспользовались более 2 миллионов пассажиров, а это практически все население края. Каждый год на пригородные перевозки электричками уходит 400 миллионов рублей.

Обновление железнодорожного парка Приморского края происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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