Приморцы скоро будут ездить на новой электричке

В августе приморцы смогут прокатиться на новом электропоезде. Его выпустят на замену одной из старых электричек.

В краевом министерстве транспорта рассказали, что новый поезд уже следует в Приморье с завода-изготовителя. Это будет уже второй новый электропоезд в железнодорожном парке края. Предыдущий «новичок» вышел на работу с 1 июля. Он работает по маршруту «Луговая — Владивосток». Новая электричка, по словам специалистов, будет возить приморцев из Владивостока, в Уссурийск, Спасск-Дальний, Артем, до станции Надеждинская, а также по маршруту Кипарисово — Мыс Чуркин. На сегодняшний день в Приморском крае электрички «трудятся» на 45 пригородных маршрутах. За один месяц происходит около 1900 отправлений. За первую половину 2021 года электропоездами воспользовались более 2 миллионов пассажиров, а это практически все население края. Каждый год на пригородные перевозки электричками уходит 400 миллионов рублей. Обновление железнодорожного парка Приморского края происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter