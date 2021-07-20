Совместными усилиями к комфортной жизни

Во Владивостоке идет благоустройство городских территорий: асфальтируются дороги, с нуля строится ливневая канализация, ведется демонтаж опасных остановочных павильонов. И. о. мэра Константин Шестаков продолжает лично посещать места, которые, по мнению жителей столицы Дальнего Востока, должны быть приведены в порядок.

Отметим, что исполняющий обязанности главы города получает жалобы от горожан через социальные сети. Не так давно Константин Шестаков с рейдом прибыл в район Чуркина, где осмотрел состояние остановочного павильона на «Воронежской», расположенной в районе улиц Окатовой и Зои Космодемьянской. Когда на этом участке будут завершены работы по ремонту ливневок, здесь появится новая и безопасная остановка общественного транспорта. И. о. мэра Владивостока осмотрел дорогу, которая ведет к картодрому «Змеинка». Из-за того, что здесь никогда не было асфальта, а тяжелая техника разбила остатки дорожного покрытия, дорожным службам поручено просчитать стоимость капитального ремонта с асфальтированием на следующий год. А в ближайшее время путь к домам отсыпят щебнем. Еще одной точкой, где остановились участники рейда во главе с Константином Шестаковым, стал сквер в районе улицы Калинина, 28-38 — его еще называют сквером Первой маёвки. Территория расположена на рельефе, хорошо озеленена, однако часть деревьев требует санации, да и все пространство — реконструкции по современным стандартам. В частности, здесь планируется обустроить освещение, установить точки доступа Wi-Fi и камеры видеонаблюдения. «Возможно также создание здесь пешеходной аллеи, вдоль которой можно разместить объекты для отдыха с детьми, спортивные тренажёры. Но все решения будут зависеть от мнений и пожеланий горожан», — отметил Константин Шестаков. Первая встреча пройдет уже в августе. Еще одним общественным пространством в Первомайском районе, которое осмотрел и. о. главы города, стал сквер на улице Черемуховой, 3. Территория благоустроена по программе в 2019 году, здесь есть детская и спортивная площадки, сквер пользуется огромной популярностью. К сожалению, в зоне танцплощадки повредилась часть декинга. В скором времени покрытие восстановят в рамках гарантийных обязательств. Отметим, что во время своей поездки по микрорайону глава города общался с активными горожанами — люди высказывали свои идеи и предложения. Все идеи были взяты на контроль, они будут рассмотрены специалистами профильных ведомств. «Все сегодняшние поручения носят бытовой характер, ничего экстраординарного мы пока не планируем. Отдельно хочу отметить активность местных жителей. Все их обязательно рассмотрим», — подвел итоги поездки Константин Шестаков.

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