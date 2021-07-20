Тепло любит счет: Как не переплачивать за жильё в Приморье

За последний месяц в редакцию «Золотого Рога» поступило сразу два обращения от жителей Приморья с жалобами на переплаты за коммунальные услуги из-за отсутствия общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах.
От первого лица
«Мы недавно переехали из Уссурийска во Владивосток. У нас семья из пяти человек, живём в трёхкомнатной квартире. За электроэнергию и на прежнем месте жительства, где у нас была аналогичная квартира в аналогичном доме, платили немало, а на новой квартире в квитанциях суммы стали ещё больше. Я стал разбираться, оказалось, причина в том, что в доме, куда мы заселились, нет общедомового прибора учёта электроэнергии. Плата за электричество для общедомового имущества начисляется по нормативу. Как объяснили в управляющей компании, вероятно, из-за этого нам приходится переплачивать. Нашей семье есть, с чем сравнивать, на прежнем месте жительства у нас было ТСЖ, на доме были установлены все приборы учёта, и мы платили только за тот объем электроэнергии, который в реальности использовали. На вопрос, почему нет общедомового прибора учёта, „управляйка“ кивает на энергетиков, якобы это теперь обязанность энергоснабжающей организации — ставить такие приборы. Будем от имени жильцов дома обращаться к энергетикам. Для нас коммунальные платежи — весомая статья расходов, учитывая, что в семье всего двое работающих, мы стараемся разумно расходовать наш бюджет, избегая ненужных переплат», — рассказывает житель краевого центра Артём Филатов.
Почему так?
Действительно, с 1 июня 2020 года, согласно изменениям, внесённым в постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4 мая 2012 года, обязанность по обеспечению коммерческого учёта электрической энергии на розничных рынках в отношении расположенных в зоне их деятельности многоквартирных домов лежит на гарантирующем поставщике. В Приморском крае это ПАО «ДЭК». Это значит, что компания обязана устанавливать общедомовые приборы учёта электроэнергии в случаях их отсутствия, выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или истечении интервала между поверками. Сделать это энергетики обязаны в течение шести месяцев.
Однако жители Приморья столкнулись с тем, что данная обязанность в полном объеме не выполняется. В результате большое количество многоквартирных жилых домов не оборудованы общедомовыми приборами учёта, и их жители вынуждены платить за электроснабжение общедомового имущества по нормативу, что в большинстве случаев значительно дороже.
«Заселились в собственную, недавно купленную квартиру, обратили внимание на то, что расходы на коммуналку увеличились. Конечно, тому есть ряд объективных причин. Но я привыкла считать деньги, планировать расходы. Для меня во всём, что касается обязательных ежемесячных платежей, должна быть ясность. Поэтому я сразу заметила, что в квитанции за содержание жилья слишком большие расходы на электроэнергию. Оказалось, что проблема в отсутствии общедомового счётчика учёта электроэнергии. Поэтому начисления производятся расчётным способом — по формуле, в которой учитывается не фактически потреблённая домом электроэнергия, пропорционально разделённая на всех собственников, а установленный нормативный объем на квадрат общедомового имущества. По такой схеме выходит дороже», — говорит Анна Алексеевна, жительница Артёма.
В чем выход?
Общедомовые приборы учёта электроэнергии действительно помогают собственникам квартир экономить на коммунальных платежах. Там, где начисления производятся, исходя из фактически потребленного ресурса, цифра в квитанциях, как правило, меньше, и порой весьма существенно — экономия в некоторых случаях составляет 15-20%. Конечно, формула расчёта учитывает многие факторы — это и этажность дома, и наличие лифтов, и суммарная площадь общедомового имущества, поэтому в разных домах ситуация с начислениями и суммами этого платежа разная. Исключения из правил всегда есть, но все-таки в большинстве случаев общедомовые приборы учета — эффективный инструмент экономии.
Что же делать людям, которые не хотят переплачивать за электроэнергию, которой снабжается общедомовое имущество, но дом которых при этом не оборудован счётчиком? Единственный шанс добиться установки данного оборудования, в том случае если энергетики с этим затягивают, — требовать соблюдения своих прав с помощью надзорных органов, в том числе прокуратуры.
Алина КАРИМОВА