В новый учебный год — с новым стадионом

В новый учебный год — с новым стадионом
В новый учебный год — с новым стадионом
Сегодня, 13:30ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"
Пока ученики отдыхают, жизнь в школах не замирает. В июле практически в каждом учебном заведении идут ремонты. В основном это косметическое обновление кабинетов — побелка, покраска, генеральная уборка. Пахнет свежей краской и во владивостокской школе № 69 на улице Сабанеева.

Школе № 69 во Владивостоке повезло в текущем году осуществить давнюю мечту о новом стадионе. Директор школы Светлана Нелюбина рассказала, почему так важен для школы и всего микрорайона спортивный объект, где сейчас кипит работа.

— Светлана Николаевна, у вашей школы такая большая территория для спортивных занятий! Сложно, наверное, её поддерживать в хорошем состоянии?

— Да, у нас целых два стадиона — нижний и верхний. Площадь огромная, есть простор для утренней разминки! Они появились одновременно с открытием школы в 1983 году. На нижнем стадионе было футбольное поле и площадки для волейбола и баскетбола, на верхнем — беговые дорожки. Я руковожу этим учреждением с 2014 года. Прежний директор, передавая дела, с гордостью показала мне несколько томов проектной документации на реконструкцию стадиона — понятно, что необходимость в этом назрела давно. Проект был действительно хорош, буквально соответствовал европейским стандартам. Но, как вы знаете, в 2014 году грянул сначала один экономический кризис, потом другой — и в итоге проектно-сметную документацию нам пришлось составлять заново. В соответствии с рекомендациями, мы прошли государственную экспертизу и в начале 2020 года получили заключение, что проектная документация соответствует всем нормам и стандартам. Общая стоимость проекта обозначена в размере 75 миллионов рублей.

— Из каких источников финансируется реконструкция?

— Те работы, которые ведутся на верхнем стадионе сейчас, финансирует городское управление образования. На встрече с руководителем управления мы обсудили ситуацию и решили подавать заявку на краевое софинансирование. Объект очень большой, здесь и подрядчик нужен серьёзный, который уже занимался подобными работами. Документы мы подали до 15 июня, и теперь ждём решения. С краевой помощью мы бы сделали этот стадион по-настоящему ярким объектом, нужным для всего микрорайона.

— А сколько детей учится в вашей школе? Она популярна в районе?

— Когда я 7 лет назад пришла сюда работать, было всего 300 учеников, это совсем мало. Как мне объяснили, школа была непопулярна, родители опасались, что в ней учатся дети из детского дома, расположенного неподалёку. И действительно, этих ребят было заметно издалека — они держались обособленно, заданий не выполняли, постоянно сидели, щёлкая семечки. Я пошла к их директору и сказала: мы должны действовать сообща, только так что-то можно изменить. После этого дважды в месяц воспитатели и сам директор детдома стали приходить в школу на педсоветы, следить за успеваемостью своих подопечных. Я со своей стороны постаралась выровнять психологическую атмосферу — и постепенно это удалось. Сейчас ребята из социального учреждения не нарушают дисциплину, и даже работают на благоустройстве в рембригадах. Удалось нам повысить и численность учащихся — сейчас у нас 566 детей. Мы стараемся поднять престиж школы, привлекать сюда учеников. Вот, в этом году уже укомплектовали три первых класса. Выпустили один одиннадцатый класс, очень хорошие выпускники вышли из наших стен, горжусь ими.

— Проявляют ли активность и соучастие в делах школы родители учеников?

— Да, с 2015 года у нас в школе создан и работает попечительский совет. Родители очень активны и охотно помогают школе. В прошлом году нам выделили значительные средства на текущий ремонт — около 20 миллионов рублей. Была установлена новая лестница, отремонтирован спортзал с раздевалками и душевыми, весь третий этаж — 13 кабинетов, и всё это в течение месяца. Приёмка школы была 5 августа, и без помощи попечительского совета и родителей мы просто не справились бы с таким объёмом подготовки. Родители приходили целыми семьями наводить порядок в своих классах. Мы не требуем от родителей сдавать деньги на ремонт, но помощи всегда рады. У школы есть внебюджетный счёт, которым заведует попечительский совет. После каникул попечители соберутся и решат, что делать с остатком на этом счёте — сейчас там около 9 тысяч рублей. Ремонтные работы — традиционно сложная тема для школ, и, зная это, мы готовимся к ремонту в течение всего года. Пищеблок и первый этаж требуют косметического обновления ежегодно, планируется заблаговременно и обновление классных кабинетов. Я искренне благодарна неравнодушным родителям наших учеников, без которых мы не могли бы развивать школу, и часто говорю и пишу им слова благодарности. Общими усилиями мы сделаем школу № 69 одной из лучших в городе!

Мария ЦИРЛИНА

Сюжеты:
Учим и учимся в ПриморьеПриморский край
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