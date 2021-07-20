— Да, с 2015 года у нас в школе создан и работает попечительский совет. Родители очень активны и охотно помогают школе. В прошлом году нам выделили значительные средства на текущий ремонт — около 20 миллионов рублей. Была установлена новая лестница, отремонтирован спортзал с раздевалками и душевыми, весь третий этаж — 13 кабинетов, и всё это в течение месяца. Приёмка школы была 5 августа, и без помощи попечительского совета и родителей мы просто не справились бы с таким объёмом подготовки. Родители приходили целыми семьями наводить порядок в своих классах. Мы не требуем от родителей сдавать деньги на ремонт, но помощи всегда рады. У школы есть внебюджетный счёт, которым заведует попечительский совет. После каникул попечители соберутся и решат, что делать с остатком на этом счёте — сейчас там около 9 тысяч рублей. Ремонтные работы — традиционно сложная тема для школ, и, зная это, мы готовимся к ремонту в течение всего года. Пищеблок и первый этаж требуют косметического обновления ежегодно, планируется заблаговременно и обновление классных кабинетов. Я искренне благодарна неравнодушным родителям наших учеников, без которых мы не могли бы развивать школу, и часто говорю и пишу им слова благодарности. Общими усилиями мы сделаем школу № 69 одной из лучших в городе!