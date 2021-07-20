Всероссийский молодёжный форум «Восток» торжественно завершился в Приморье

«За это недолгое время вы уже стали близкими для нас, мы не хотим с вами прощаться, каждый год мы приглашаем на „Восток“ выпускников Форума прошлых лет, чтобы они могли стать для вас наставниками и поделиться опытом. И очень приятно как участники прошлых лет развиваются, самореализуются, меняются в лучшую сторону и меняют Дальний Восток. Мы надеемся, что каждый из вас унесет отсюда новые знания, знакомства, друзей, партнеров, проекты и вернется сюда в следующем году для того, чтобы все это подарить новым участникам. Желаю вам удачи и успехов», — сказал Анатолий Зорин.