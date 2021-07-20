Всероссийский молодёжный форум «Восток» торжественно завершился в Приморье

Мероприятие прошло в гибридном формате: очно и дистанционно. С успешным завершением всех этапов форума участников поздравили: директор Форума «Восток», директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центр содействия молодым специалистам» Анатолий Зорин; директор Центра содействия раз-витию молодёжи Приморского края Иван Апонюк; заместитель начальника отдела социальных проектов Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Михаил Бородовский; первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.
«За это недолгое время вы уже стали близкими для нас, мы не хотим с вами прощаться, каждый год мы приглашаем на „Восток“ выпускников Форума прошлых лет, чтобы они могли стать для вас наставниками и поделиться опытом. И очень приятно как участники прошлых лет развиваются, самореализуются, меняются в лучшую сторону и меняют Дальний Восток. Мы надеемся, что каждый из вас унесет отсюда новые знания, знакомства, друзей, партнеров, проекты и вернется сюда в следующем году для того, чтобы все это подарить новым участникам. Желаю вам удачи и успехов», — сказал Анатолий Зорин.
В свою очередь, Иван Апонюк выразил надежду, что это мероприятие позволит участникам «влюбиться» в Приморье и, возможно, в будущем переехать сюда, чтобы реализовывать проекты, направленные на развитие всего Дальнего Востока.
«Мы, как принимающая сторона, очень рады такому количеству гостей, активной небезразличной молодежи. Мы несомненно хотели бы, что бы вы влюбились в наш край, приехали сюда жить, работать и помогать развиваться Дальнему Востоку. Если это отчасти получится благодаря Форуму, то значит все не зря», — отметил он.
В офлайн-этапе форума приняли участие 300 молодых активных граждан от 18 до 35 лет из 51 региона России — во время онлайн-презентации они представили свои идеи по развитию Дальневосточного федерального округа, привлечению молодежи в регион и её профессионального развития.
Работа на форуме велась по двум трекам: «молодой предприниматель» и «молодой специалист», в рамках которых проектные команды трудились над разными инициативами в сотрудничестве с экспертами в профессиональных областях, бизнес-сфере и представителями крупнейших работодателей Дальнего Востока. Каждая команда детально прорабатывала проекты, кейсы и презентовала их в финале Форума. Авторы самых интересных идей и решений получили приглашения на стажировки, возможность пройти специализированные программы обучения, работу в крупнейших компаниях страны или помощь в реализации бизнес-проектов.
По словам организаторов форума, программа мероприятия разрабатывалась так, чтобы и молодой специалист, и предприниматель, и студент, и любой неравнодушный к судьбе Дальнего Востока молодой человек нашел и почерпнул что-то новое, уникальное для себя, для своей профессиональной деятельности. Партнером деловой программы Форума выступил экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная политика».
Отметим, что цели форума — иллюстрация привлекательности Дальневосточного региона для молодежи, создание новых возможностей для социально-профессиональной самореализации молодежи, развитие компетенций и навыков участников, поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие самореализации молодежи, заинтересованной в развитии Дальнего Востока, формирование молодежных сообществ.
Участники форума также высоко оценили организацию мероприятия и представленные на нём образовательные кейсы.
«Я очень рад, что на форуме мне удалось поработать с участниками, увидеть проекты и лично пообщаться с ребятами. Из года в год растет качество проектов и форума в целом. Приятно видеть ребят не из Дальнего Востока, уверен, что со многими мы продолжим взаимодействие», — рассказал Михаил Бородовский.
«Мне очень приятно что такое большое количество молодых людей интересуются проблемами Дальнего Востока, хотят изменить жизнь в нашем регионе к лучшему. В этом году ребята приехали на форум с очень интересными идеями и проектами. Я надеюсь, что они будут реализованы, а ребята вернутся сюда с новыми идеями» — отметил Андрей Шушин.
Кроме того, в рамках форума «Восток» состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи. Всего на конкурс подано 63 проекта, 50 приняли участие в публичных защитах в рамках форума «Восток».
По результатам проведения экспертной оценки, рекомендовано к присуждению грантовых средств 19 проектов из Приморского края, Хабаровского края, республики Башкортостан и Хакасии, Волгоградской, Тульской и Московской областей, Санкт-Петербурга на общую сумму 12 990 500 рублей — лучшие проекты получат до 1,5 миллиона каждый.
Напомним, что Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» впервые прошел в 2019 году и объединил около 600 участников из 76 регионов.
Программа форума направлена на реализацию «Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года».