Автоэксперт рассказал, как действовать в случае отказа тормозов

Основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов заявил, что отказ тормозов в автомобиле считается одной из самых опасных неисправностей, справиться с которой способен не каждый водитель.

Эксперт объяснил, чем может быть вызван отказ тормозов и можно ли его предотвратить, пишет Pravda.Ru. По его словам, к отказу тормозов автомобиля могут привести такие факторы, как неисправности в системе впуска тормозной жидкости, нерегулярная замена тормозной жидкости, несоответствие тормозной жидкости требованиям, указанным производителем, разгерметизация тормозной системы и множество других. Если во время движения произошел отказ тормозной системы, Калинов рекомендовал прежде всего сохранять спокойствие и не терять контроль над ситуацией. Если это случилось на горной дороге, то там во многих местах установлены специальные уловители, которые спасли уже не одну жизнь. Также можно воспользоваться ручным тормозом или тормозить двигателем. При использовании ручника необходимо помнить, что он сможет помочь только на скорости не выше сорока километров в час. В остальных же случаях его использование станет лишь промежуточным этапом перед дальнейшими действиями, в частности — торможением двигателем. Этот способ более эффективен, чем торможение ручником, но он может навредить двигателю и коробке передач. Чтобы им воспользоваться, необходимо отпустить педаль газа и понизить передачу. Эту последовательность нужно повторять до тех пор, пока машина не остановится. И наконец, если предыдущие методы не помогают, можно использовать торможение в препятствие. Эксперт подчеркнул, что и водитель, и пассажиры при этом должны быть пристегнутыми и крепко держаться в сиденьях. В качестве препятствия можно использовать бордюр, сугроб или кусты.

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