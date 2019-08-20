Аэропорт Владивостока крупно задолжал

Аэропорт Владивостока крупно задолжал

20 августа 2019, 16:48
Общество
Иск о взыскании уже в арбитражном суде Приморского края

Иск о взыскании уже в арбитражном суде Приморского края

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (подведомственно Росавиации) пытается взыскать с АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) 290 млн рублей.

Заявление подано в Арбитражный суд Приморского края в понедельник, к производству пока не принято.

Получить комментарий аэропорта пока не удалось.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» принадлежит большинство находящихся в РФ аэродромных объектов (взлетно-посадочные полосы, перроны, стоянки и пр.). Их предприятие сдает в платную аренду владельцам аэропортовых терминалов.

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АО «МАВ»

Stories:
Владивосток
судискСтокгольмский судледокольные судаУкраина. высокий суд Лондонадолг Белоруссиидолг за газдолгдолг за газ. Новакевропейский сударбитражный судСуд ЕС. OPALВерховный судвысокий суд ЛондонаЕвропейский суд по правам человекаиск РБКиск ВедомостидолгисудаГаагский суддолги потребителейВельский судАрхангельский судиск миноритариеваэропорт КубинкаРосавиацияАпелляционный суд Швеции третейский суддолги по зарплатеСургутский городской судАрбитражный суд"Аэропорт Белоярский"списание долговСудВысшая квалификационная коллегия судейВерховный судАэропортРеструктуризация долгаАэропортдолгАрбитражный суд ХМАОСуддолг по зарплатеБасманный суд МосквыРосавиация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы