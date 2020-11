Аэропорт Владивостока крупно задолжал

Иск о взыскании уже в арбитражном суде Приморского края

Иск о взыскании уже в арбитражном суде Приморского края ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (подведомственно Росавиации) пытается взыскать с АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) 290 млн рублей. Заявление подано в Арбитражный суд Приморского края в понедельник, к производству пока не принято. Получить комментарий аэропорта пока не удалось. ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» принадлежит большинство находящихся в РФ аэродромных объектов (взлетно-посадочные полосы, перроны, стоянки и пр.). Их предприятие сдает в платную аренду владельцам аэропортовых терминалов. Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото АО «МАВ»

