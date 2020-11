Бизнес-гороскоп: Девам стоит привести свои финансы в порядок

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа ОВЕН. Понедельник - благоприятный период для начала отпуска. А вот заключать сделки и начинать проекты сейчас не стоит. Особенно трудно будут даваться согласования по непростым техническим и финансовым вопросам. ТЕЛЕЦ. В первой половине недели возможны денежные поступления. Неделя обещает стабильность и финансовое благополучие. Все вопросы, связанные со страховками и кредитами, лучше решать в среду. В четверг есть риск не совпасть во мнении с начальством. БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас полны творческих замыслов и креативных идей и с легкостью добьетесь успеха на любом поприще. Все задуманное вами исполняется - даже без ваших усилий. К вашему мнению прислушиваются. Можно ожидать роста доходов. РАК. Осуществление новых проектов может потребовать материальных затрат, но они окупятся с лихвой, причем очень быстро. В четверг, в неформальной обстановке, вы сможете заключить выгодный контракт на длительную перспективу. ЛЕВ. Вероятны удачные вложения в недвижимость и финансовые комбинации, сулящие прибыль. На этой неделе у вас появится шанс рассчитаться со всеми кредитами. Возможно появление новых источников дохода, но рассказывать об этом окружающим пока не стоит. Четверг - хороший день для покупок. ДЕВА. Звезды говорят, что с понедельника по среду вам лучше заняться теми финансовыми делами, которые требуют завершения, подведения итогов и составления отчетов. В пятницу не исключены проблемы с банковскими картами и терминалами оплаты. ВЕСЫ. Неделя благополучна в финансовой сфере, правда, желательно, чтобы о ваших деловых планах и рабочих проблемах знали как можно меньше посторонних. В отпуск сейчас лучше не ходить, можно упустить возможность заработать. СКОРПИОН. У вас явно удачная полоса. Ваш авторитет растет. Вы много работаете и очень прилично зарабатываете. В среду финансовый риск может оправдаться, если искренне верить в победу. В выходные вас могут порадовать приятные новости. СТРЕЛЕЦ. В начале недели вероятны денежные поступления. В среду у вас может появиться прибыльная подработка. В пятницу весьма вероятно получение премий или надбавок. В выходные дни постарайтесь не сорить деньгами, тратя их на всякие бесполезные мелочи. КОЗЕРОГ. В погоне за легкими деньгами вы можете потратить больше сил и времени, чем предполагали. В четверг возможны авралы на работе, придется срочно менять планы. В воскресенье, похоже, забыть о делах не удастся. ВОДОЛЕЙ. Не надо переоценивать свои силы, для улучшения финансового положения вам необходим поиск единомышленников. Постарайтесь не критиковать коллег и не пытаться выслужиться перед начальством. Просто делайте свое дело. РЫБЫ. Во вторник ваши друзья могут поделиться блестящей идеей, которая принесет хорошую прибыль. Постарайтесь соизмерять свои финансовые возможности с желаниями, чтобы не попасть впросак. В пятницу у вас могут появиться новые партнеры по бизнесу. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

