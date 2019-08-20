Начато строительство второго "Северомуйского тоннеля"

Досье газеты «Золотой Рог»: «Северомуйский тоннель-2» решит острую проблему нехватки пропускных возможностей «РЖД» в направлении Дальнего Востока. Существующий «Северомуйский тоннель» был введен в эксплуатацию в 2003 году и позволяет пропускать не более 16 пар поездов в сутки. Строительство нового тоннеля даст возможность увеличить ежегодный объем перевозок с 16 млн до 100 млн тонн. Это расширит доступ на премиальные рынки АТР для российских экспортеров. Группа «Сибантрацит» выступила с предложением построить «Северомуйский тоннель-2» без привлечения госфинансирования. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.