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Важно знать о себе всё

20 августа 2019, 12:20
Общество
Диспансеризацию в Приморье делают максимальной удобной для граждан

Диспансеризацию в Приморье делают максимальной удобной для граждан

В этом году различными видами медицинских осмотров планируется охватить около 600 тысяч приморцев. За первое полугодие обследовано уже более 300 тысяч человек. Важнейшее место в профилактике и ранней диагностике опасных заболеваний занимает диспансеризация, которую каждый житель края может добровольно пройти в своей поликлинике. Напомним, что ранняя диагностика опасных заболеваний является одной из главных задач национального проекта «Здоровье» и государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. О том, как диспансеризация населения помогает решать эту задачу, в минувший четверг, 15 августа, рассказали представители краевого департамента здравоохранения и двух медицинских учреждений Владивостока. Диспансеризация спасает жизни

109 санитарных вылетов и 110 спасенных жизней – таковы итоги работы санитарной авиации Приморского края за семь месяцев этого года. Снижение смертности населения трудоспособного возраста – ключевая задача национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения, за 212 дней с помощью санитарной авиации из районов Приморья в ведущие учреждения здравоохранения края доставлено почти 70 взрослых и более 40 детей. География полетов – от южной Находки до северного поселка Перетычиха Тернейского района. «Специалисты центра медицины катастроф в этот период совершали не только транспортировку пациентов, но и вылеты для проведения консультаций или операций на местах», – сообщил глава центра Александр ПАРТИН. Он отметил, что чаще всего пациентов доставляют в Региональный сосудистый центр краевой клинической больницы №1, ожоговое отделение федерального медико-биологического агентства России, травматологическое отделение «тысячекоечной» и в детскую краевую больницу №1. Напомним, что санитарная авиация работает в Приморье с 2016 года. Два санитарных вертолета базируются в Кавалерово и во Владивостоке. С начала этого года общий налет двух вертолетов с красным крестом на борту составил 344 часа 30 минут. На фото: Когда-то человечество страдало от инфекционных заболеваний, сегодня с ними научились работать. Теперь основная проблема – это неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и другие. И диспансеризация, в том числе, нацелена на их раннюю диагностику. Фото автора.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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