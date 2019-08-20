Важно знать о себе всё

109 санитарных вылетов и 110 спасенных жизней – таковы итоги работы санитарной авиации Приморского края за семь месяцев этого года. Снижение смертности населения трудоспособного возраста – ключевая задача национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения, за 212 дней с помощью санитарной авиации из районов Приморья в ведущие учреждения здравоохранения края доставлено почти 70 взрослых и более 40 детей. География полетов – от южной Находки до северного поселка Перетычиха Тернейского района. «Специалисты центра медицины катастроф в этот период совершали не только транспортировку пациентов, но и вылеты для проведения консультаций или операций на местах», – сообщил глава центра Александр ПАРТИН. Он отметил, что чаще всего пациентов доставляют в Региональный сосудистый центр краевой клинической больницы №1, ожоговое отделение федерального медико-биологического агентства России, травматологическое отделение «тысячекоечной» и в детскую краевую больницу №1. Напомним, что санитарная авиация работает в Приморье с 2016 года. Два санитарных вертолета базируются в Кавалерово и во Владивостоке. С начала этого года общий налет двух вертолетов с красным крестом на борту составил 344 часа 30 минут. На фото: Когда-то человечество страдало от инфекционных заболеваний, сегодня с ними научились работать. Теперь основная проблема – это неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и другие. И диспансеризация, в том числе, нацелена на их раннюю диагностику. Фото автора.