В царство чжурчжэней пускают бесплатно

В царство чжурчжэней пускают бесплатно
В царство чжурчжэней пускают бесплатно
Сегодня, 17:18ОбществоФото: https://pixabay.com
Раскопки Стеклянухинского городища в Приморье открыты для свободного посещения. Каждый день с 8.30 до 12.30 и с 16.00 до 19.00, если нет дождя, здесь можно увидеть, как работают ученые и археологи из Дальневосточного федерального университета, сообщается на страничке археологического проекта в Facebook.

Мало того, специалисты проведут экскурсию, расскажут о истории средневекового поселения и найденных на этом месте артефактах. Посещение раскопок бесплатное.

Стеклянухинское городище расположено в Шкотовском районе, рядом с одноименным селом. Это около 10 гектаров территории около трассы Шкотово–Партизанск. Здесь сохранились крепостные стены, каменные фундаменты зданий, другие сооружения. Само городище — это своего рода археологический слоеный пирог, где каждый слой — эпоха.

— Средневековый город просуществовал достаточно долго, — рассказывает археолог, главный специалист учебно-научного музея ДВФУ Владимир Семченко. — Ранний слой, который четко зафиксирован на раскопках, относится к эпохе Мохэ, это 6-7 век нашей эры, именно в этот период поселение и образовалось. Следующий слой относится уже к времени образования государства Бохай, которое существовало с 698 по 926-й год. Третий слой — это период империи Цзинь, то есть чжурчжэней. И самый верхний слой относится к 13 веку, когда на обломках империи Цзинь образовалось новое государство. Но, к сожалению, этот слой был перепахан — ведь здесь было поле…

И краевые власти, и ученые надеются, что, в конечном счете, здесь будет создан крупный туристический комплекс в виде этно-археологического парка под открытым небом с постоянными экспозициями и всей необходимой инфраструктурой. Но уже сейчас люди, которые занимаются раскопками, делают этот проект открытым и доступным для приморцев. Появились лекционные материалы в открытых источниках. Сейчас за деятельностью на полях городища в интернете следят уже тысячи подписчиков в социальных сетях.

Сюжеты:
Приморье
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историяПриморье
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