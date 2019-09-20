В Казани состоялась конференция по Транспортной безопасности

— аэропорты и объекты их инфраструктуры; — морские, речные порты и объекты их инфраструктуры; — организации и учреждения морского и речного транспорта; — судоходные гидротехнические сооружения; — мосты, тоннели, районы строительства федеральных дорог; — предприятия автомобильного транспорта, включая автовокзалы, автостанции и автостоянки; — инженерные сооружения и станции метрополитена; — салоны подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, транспортные средства с пассажирами и опасными грузами.