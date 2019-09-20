За должников по кредитам теперь будут отвечать их родственники

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в «Эквифаксе». Банк направляет в бюро данные о претенденте на кредит, а БКИ смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй. В частности, изучаются фамилия, имя и отчество человека, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке.