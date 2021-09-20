Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией

Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией
Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией
Сегодня, 11:00ОбществоФото: https://pixabay.com
О существовании «подводных камней» при оформлении в собственность имущества в рамках гаражной амнистии предупредила заместитель департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Напомним, стартовавшая в России с 1 сентября этого года гаражная амнистия продлится ровно пять лет — до 2026 года. Подразумевается, что владельцы гаражей, которые были возведены до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, смогут их оформить в свою собственность в упрощенном порядке.

Лариса Солдатова рассказала агентству «Прайм», что есть определенная категория боксов для хранения автомобилей, на которые амнистия не распространяется. Прежде всего, к ним относятся те, которые строились с нарушениями или без соблюдения существующих норм и законов.

— Чтобы воспользоваться гаражной амнистией, необходимо предъявить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании ГСК. Если этих документов нет, то собственность оформлена не будет, — говорит Солдатова. — Если есть, то можно обращаться для закрепления земельного участка. И только после этого гараж можно оформляться в собственность.

Важная деталь — по гаражной амнистии в собственность будет предоставляться земельный участок под гаражом. Речь идет о тех наделах, которые находились до этого в государственной или муниципальной собственности. Если же гараж был куплен у юридического или физического лица без соответствующего оформления, то на него гаражная амнистия распространяться не будет.

— По гаражной амнистии передается в собственность земля, которая являлась государственной. Если земля была получена или приобретена у других собственников, то соответственно власти ей распоряжаться не могут, и гаражная амнистия на такие участки тоже распространена быть не может, — уточнила эксперт.

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Приморский край
АвтомобилипарковкаПриморье
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