Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией

— Чтобы воспользоваться гаражной амнистией, необходимо предъявить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании ГСК. Если этих документов нет, то собственность оформлена не будет, — говорит Солдатова. — Если есть, то можно обращаться для закрепления земельного участка. И только после этого гараж можно оформляться в собственность.