Приморские студенты-медики отметили День безопасности пациента

Приморские студенты-медики отметили День безопасности пациента
Приморские студенты-медики отметили День безопасности пациента
Сегодня, 16:14ОбществоФото: Золотой Рог
Студенты Тихоокеанского государственного института и Владивостокского медицинского колледжа встретили Всемирный день безопасности пациента в ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1». Медики провели для ребят открытый урок и экскурсию по приемному отделению.

По окончании «уроков», студенты приняли участие в небольшой акции, посвященной безопасности пациентов.

Главврач Инна Зеленкова рассказала, что любое медицинское вмешательство — это всегда риск. В особенности, если это педиатрия. Полностью исключить нежелательные явления невозможно, однако минимизировать их вполне по силам врачам и пациентам. Для этого в детской краевой больнице проводят дня безопасности пациентов. По словам Зеленковой, в медучреждении этому вопросу уделяют очень много внимания, кроме того, больница получила сертификат национального института качества.

Во время экскурсии студенты успели заглянуть в кабинеты врачей узкой специализации: хирурга, неонатолога, педиатра. Ребятам показали тематический фильм о больнице, где у них прошла экскурсия, а также пригласили принять участие в небольшой «медицинской акции».

Фото:Золотой Рог

«Для начинающего врача работа в такой больнице — отличный старт профессиональной карьеры. Мы готовы принять молодых специалистов, а также вкладываться в их дальнейшее обучение. Наш коллектив смог создать комфортные условия для сотрудников, их качественной и безопасной работы», — рассказала главврач.

Студенты остались довольны проведенным днем и отметили, что такая экскурсия — это отличный способ поближе познакомиться с профессией, прочувствовать рабочий ритм, заглянуть в «закулисье», чтобы понять что же их ждет на рабочем месте в будущем.

Фото:Золотой Рог

По окончании экскурсии, ребята позировали фотографу с распечатанными буквами в руках, выстроившись таким образом, чтобы собрать фразу «Безопасность пациентов».

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

медицинаЗдравоохранениеПриморьестуденты
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