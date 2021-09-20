Приморские студенты-медики отметили День безопасности пациента

По окончании «уроков», студенты приняли участие в небольшой акции, посвященной безопасности пациентов.
Главврач Инна Зеленкова рассказала, что любое медицинское вмешательство — это всегда риск. В особенности, если это педиатрия. Полностью исключить нежелательные явления невозможно, однако минимизировать их вполне по силам врачам и пациентам. Для этого в детской краевой больнице проводят дня безопасности пациентов. По словам Зеленковой, в медучреждении этому вопросу уделяют очень много внимания, кроме того, больница получила сертификат национального института качества.
Во время экскурсии студенты успели заглянуть в кабинеты врачей узкой специализации: хирурга, неонатолога, педиатра. Ребятам показали тематический фильм о больнице, где у них прошла экскурсия, а также пригласили принять участие в небольшой «медицинской акции».
«Для начинающего врача работа в такой больнице — отличный старт профессиональной карьеры. Мы готовы принять молодых специалистов, а также вкладываться в их дальнейшее обучение. Наш коллектив смог создать комфортные условия для сотрудников, их качественной и безопасной работы», — рассказала главврач.
Студенты остались довольны проведенным днем и отметили, что такая экскурсия — это отличный способ поближе познакомиться с профессией, прочувствовать рабочий ритм, заглянуть в «закулисье», чтобы понять что же их ждет на рабочем месте в будущем.
По окончании экскурсии, ребята позировали фотографу с распечатанными буквами в руках, выстроившись таким образом, чтобы собрать фразу «Безопасность пациентов».
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.