Важное транспортное звено восстановили в Приморье

Около двух тысяч жителей северных сел Яковлевского района теперь могут безопасно, а главное относительно быстро, ходить друг к другу в гости. Мост через реку Арсеньевка снова доступен для пешеходов и автомобилистов весом до 3,5 тонн.

Покровский мост был поврежден во время весеннего ледохода. На сегодняшний день на мосту уже завершена большая часть ремонтных работ. По восстановленному мосту запущено пешеходное и автомобильное движение. Как рассказал глава муниципальной администрации Николай Вязовик, это важный транспортный элемент для 2 тысяч жителей Яковлевского района. Переправа соединяет поселки Покровка, Минеральное, Яблоновка, Краснояровка, Николо-Михайловка, Загорное, Озерное, Бельцово, Рославка и Орлиное. «Сверху опор были смонтированы металлические ригели нашего же производства. Провели работы по восстановлению земляного полотна, “дорожной одежды”. Дополнительно провели работы по сопряжению старого моста с новым. Остались работы по устройству ледорезов, разборке рабочих площадок. Также наши специалисты проведут работы по укреплению уже имеющихся опор», – отметил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов. За полтора месяца строители вывезли более 10 тысяч кубометров грунта, оборудовали производственные площадки, возвели пять и укрепили три опоры, смонтировали четыре пролета. Уже в октябре по мосту смогут проезжать тяжеловозы массой до 20 тонн. К этому времени бетон уже «дозреет». Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

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