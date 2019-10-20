Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с 81-й годовщиной основания края

Современное Приморье – это край со славной историей и богатым наследием, крупный промышленный, сельскохозяйственный, научно-образовательный центр России на Дальнем Востоке. Свой вклад в развитие нашего региона внес каждый из почти 2 миллионов его жителей. Благодаря вам, дорогие земляки, удается реализовывать значимые проекты в экономике, благоустраивать города и поселки. Спасибо вам за вашу любовь к Родине, трудолюбие и широту души!