Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с 81-й годовщиной основания края

Низкий поклон – людям старшего поколения, ветеранам, чьими золотыми руками заложены основы процветания Приморья Дорогие приморцы! Поздравляю вас с 81-й годовщиной со дня образования Приморского края! Современное Приморье – это край со славной историей и богатым наследием, крупный промышленный, сельскохозяйственный, научно-образовательный центр России на Дальнем Востоке. Свой вклад в развитие нашего региона внес каждый из почти 2 миллионов его жителей. Благодаря вам, дорогие земляки, удается реализовывать значимые проекты в экономике, благоустраивать города и поселки. Спасибо вам за вашу любовь к Родине, трудолюбие и широту души! Низкий поклон – людям старшего поколения, ветеранам, чьими золотыми руками заложены основы процветания Приморья. Вы, как никто, заслуживаете нашей заботы. И меры социальной поддержки участников войн и трудового фронта будут расширяться дальше. Сейчас региону уделяется большое внимание со стороны руководства страны. Особые перспективы связаны с присвоением краевому центру – городу Владивостоку – статуса столицы Дальневосточного федерального округа. Но нельзя надеяться только на федеральную поддержку, мы сами будем преображать наш регион: ремонтировать дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру, открывать новые школы, детские сады и поликлиники, возрождать культуру на селе. Уверен, совместными усилиями мы осуществим задуманное ради наших детей и внуков! Уважаемые жители Приморского края! В этот торжественный день нас объединяют самые светлые и теплые чувства к Приморью, гордость за него, стремление трудиться и участвовать в решении государственных задач во благо родного края и всей России. Желаю Приморскому краю успехов и достижения новых высот. Счастья, здоровья и благополучия – в каждый дом! Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко Журнал "Дальневосточный капитал".

