"Современную версию фильма "Королева бензоколонки" снимать надо было бы на любой АЗС ННК"

Во время поездки по дорогам Дальнего Востока «буханка» заправлялась на АЗС сети ННК. «Уют уютом, а главное ведь - качество! И вот с этим здесь полный порядок. Связано это с тем, что это не просто сеть заправок, а топливная компания полного цикла, то есть бензин ННК производит самостоятельно на собственном НПЗ. Мы неоднократно попадали в неприятные ситуации из-за плохого топлива. С топливом ННК об этом можно смело забыть. Кроме этого, я бы отметил персонал! Если бы сейчас снимался фильм «Королева бензоколонки», то, без сомнения, снимать его надо было бы на ЛЮБОЙ АЗС ННК. А ещё на АЗС мы увидели необычную наклейку. Сотрудники рассказали, что ННК поддерживает волонтёрское движение «Лиза Алерт». И топливом снабжает местный отряд при поисках пропавших людей, и свои автозаправки в помощь предложила - при критической ситуации достаточно обратиться к оператору, который знает, что делать. Приятно, что выбранная нами компания участвует в таких важных для всех социальных проектах», - написали путешественники, покидая Дальний Восток.