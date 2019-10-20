"Современную версию фильма "Королева бензоколонки" снимать надо было бы на любой АЗС ННК"

"Современную версию фильма "Королева бензоколонки" снимать надо было бы на любой АЗС ННК"

20 октября 2019, 17:30
Общество
Автопутешественники на "буханке" вышли на финишную прямую

Автопутешественники на «буханке» вышли на финишную прямую

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в конце сентября во Владивостоке стартовал заключительный этап международного автопробега «На «буханке» вокруг света». Ее участники уже вышли на финишную прямую и готовы завершить свою кругосветку в Москве.

По международным правилам кругосветной считается экспедиция, которая смогла два раза пересечь по суше экватор, посетить не менее четырех континентов и преодолеть минимум 40 тыс. км. Экспедиция "На «буханке»" первой в России сумела выполнить эти правила.

На прошлой неделе автопутешественники, а это - бессменный командир экипажа Александр Холодный (Морозов), оператор Рустем Казанбаев и механик Николай Баландинский, еще колесили по дорогам Дальнего Востока, куда попали прямиком аж из Мексики. Сейчас команда вышла на финишную прямую, чтобы завершить свой путь в Москве.

«УАЗ-452 – это так называемый рамный внедорожник. В Мексике продают «буханки» как бывшую военную технику, и стоит она в пять раз дороже, чем в России. В Европе такой автомобиль стоит 20 тысяч евро и весьма востребован. Все думают, что это российская военная техника, а ведь Россия делает танки, которые не ломаются. Мы никого не переубеждаем. На наш взгляд, у этой машины есть душа. Это харизматичная легенда, которая любит нас, а мы отвечаем взаимностью», - поделился с корреспондентом «Золотого Рога» своим мнением Александр Холодный, будучи во Владивостоке.

Во избежание проблем опытные путешественники большое внимание уделяют топливу, так как некачественный бензин может привести к долгосрочному и дорогостоящему ремонту. Как рассказывают сами «буханковеды», апогеем их поездок была самостоятельная двухдневная чистка форсунок в ЮАР.

Во время поездки по дорогам Дальнего Востока «буханка» заправлялась на АЗС сети ННК. «Уют уютом, а главное ведь - качество! И вот с этим здесь полный порядок. Связано это с тем, что это не просто сеть заправок, а топливная компания полного цикла, то есть бензин ННК производит самостоятельно на собственном НПЗ. Мы неоднократно попадали в неприятные ситуации из-за плохого топлива. С топливом ННК об этом можно смело забыть. Кроме этого, я бы отметил персонал! Если бы сейчас снимался фильм «Королева бензоколонки», то, без сомнения, снимать его надо было бы на ЛЮБОЙ АЗС ННК. А ещё на АЗС мы увидели необычную наклейку. Сотрудники рассказали, что ННК поддерживает волонтёрское движение «Лиза Алерт». И топливом снабжает местный отряд при поисках пропавших людей, и свои автозаправки в помощь предложила - при критической ситуации достаточно обратиться к оператору, который знает, что делать. Приятно, что выбранная нами компания участвует в таких важных для всех социальных проектах», - написали путешественники, покидая Дальний Восток.

«Путешествуйте по России! Высочайшая концентрация прекрасного! Много интересного и необычного! Хорошие и отзывчивые люди, которых не сломили невзгоды и ужасные реалии современной жизни. И это всё наша с вами страна, Россия!» - восхищенно написал Александр Холодный, проезжая по одной из дальневосточных трасс. Кстати, его Инстаграм с красочными фотографиями и интересными постами можно рассматривать как популяризацию внутреннего автотуризма.

Следить за путешествием можно в Инстаграм Александра Холодного: https://www.instagram.com/sashaholodniy/

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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