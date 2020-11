"Современную версию фильма "Королева бензоколонки" снимать надо было бы на любой АЗС ННК"

Автопутешественники на "буханке" вышли на финишную прямую

Автопутешественники на «буханке» вышли на финишную прямую Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в конце сентября во Владивостоке стартовал заключительный этап международного автопробега «На «буханке» вокруг света». Ее участники уже вышли на финишную прямую и готовы завершить свою кругосветку в Москве. По международным правилам кругосветной считается экспедиция, которая смогла два раза пересечь по суше экватор, посетить не менее четырех континентов и преодолеть минимум 40 тыс. км. Экспедиция "На «буханке»" первой в России сумела выполнить эти правила. На прошлой неделе автопутешественники, а это - бессменный командир экипажа Александр Холодный (Морозов), оператор Рустем Казанбаев и механик Николай Баландинский, еще колесили по дорогам Дальнего Востока, куда попали прямиком аж из Мексики. Сейчас команда вышла на финишную прямую, чтобы завершить свой путь в Москве. «УАЗ-452 – это так называемый рамный внедорожник. В Мексике продают «буханки» как бывшую военную технику, и стоит она в пять раз дороже, чем в России. В Европе такой автомобиль стоит 20 тысяч евро и весьма востребован. Все думают, что это российская военная техника, а ведь Россия делает танки, которые не ломаются. Мы никого не переубеждаем. На наш взгляд, у этой машины есть душа. Это харизматичная легенда, которая любит нас, а мы отвечаем взаимностью», - поделился с корреспондентом «Золотого Рога» своим мнением Александр Холодный, будучи во Владивостоке. Во избежание проблем опытные путешественники большое внимание уделяют топливу, так как некачественный бензин может привести к долгосрочному и дорогостоящему ремонту. Как рассказывают сами «буханковеды», апогеем их поездок была самостоятельная двухдневная чистка форсунок в ЮАР. Во время поездки по дорогам Дальнего Востока «буханка» заправлялась на АЗС сети ННК. «Уют уютом, а главное ведь - качество! И вот с этим здесь полный порядок. Связано это с тем, что это не просто сеть заправок, а топливная компания полного цикла, то есть бензин ННК производит самостоятельно на собственном НПЗ. Мы неоднократно попадали в неприятные ситуации из-за плохого топлива. С топливом ННК об этом можно смело забыть. Кроме этого, я бы отметил персонал! Если бы сейчас снимался фильм «Королева бензоколонки», то, без сомнения, снимать его надо было бы на ЛЮБОЙ АЗС ННК. А ещё на АЗС мы увидели необычную наклейку. Сотрудники рассказали, что ННК поддерживает волонтёрское движение «Лиза Алерт». И топливом снабжает местный отряд при поисках пропавших людей, и свои автозаправки в помощь предложила - при критической ситуации достаточно обратиться к оператору, который знает, что делать. Приятно, что выбранная нами компания участвует в таких важных для всех социальных проектах», - написали путешественники, покидая Дальний Восток. «Путешествуйте по России! Высочайшая концентрация прекрасного! Много интересного и необычного! Хорошие и отзывчивые люди, которых не сломили невзгоды и ужасные реалии современной жизни. И это всё наша с вами страна, Россия!» - восхищенно написал Александр Холодный, проезжая по одной из дальневосточных трасс. Кстати, его Инстаграм с красочными фотографиями и интересными постами можно рассматривать как популяризацию внутреннего автотуризма. Следить за путешествием можно в Инстаграм Александра Холодного: https://www.instagram.com/sashaholodniy/ Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

