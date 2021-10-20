Банк России обязал страховщиков уполномочить неуполномоченных

Автовладелец, предоставивший в страховую компанию все документы для заключения договора ОСАГО, должен иметь возможность купить полис незамедлительно. Страховщик не имеет права ему отказывать, ссылаясь на отсутствие полномочий у конкретного сотрудника в офисе, указывает Банк России.

Потребители жалуются регулятору на некоторые страховые компании, которые отказывались продавать полис ОСАГО в день обращения гражданина. Страховщики ссылались на то, что заявление и комплект документов якобы приняты не уполномоченными на заключение договора сотрудниками. Банк России считает подобную практику недопустимой и уже применяет меры надзорного реагирования при выявлении подобных случаев. В Центробанке напомнили: причиной для отказа в незамедлительном заключении договора «автогражданки» могут быть ошибки в документах клиента или их неполный комплект, о чем страховщик должен сразу уведомить заявителя. Если же документы в порядке, а автомобилист готов оплатить полис, никаких отсрочек в его оформлении быть не должно. Закон требует, чтобы офисы страховщиков предоставляли эти услуги в рабочее время без каких-либо исключений. Напомним, ранее Дальневосточный главк Банка России сообщал, что в первой половине 2021 года регулятор стал чаще получать жалобы от владельцев полисов ОСАГО из Приморья. Число таких обращений увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть — до 294. Наиболее заметный рост нареканий вызывало досрочное расторжение договоров страховщиками или отказы в их заключении. В общей сложности за первые полгода поступили 43 такие жалобы, тогда как годом ранее их было четыре.

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