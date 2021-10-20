Граждане стали скупать бензопилы, сучкорезы и штыковые лопаты

Граждане стали скупать бензопилы, сучкорезы и штыковые лопаты
Граждане стали скупать бензопилы, сучкорезы и штыковые лопаты
Сегодня, 09:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Нынешней осенью россияне массово закупали товары для дачи и сада. Рост спроса по сравнению с прошлым годом составил 47%, передает РИА Недвижимость.

Эксперты связывают это с тем, что за время пандемии в России резко увеличилось число владельцев загородных участков и домов. Во время прошлогоднего локдауна многие работники перешли на удаленный формат работы, и потянулись ближе к природе и свежему воздуху.

Самыми популярными товарами стали дренажные и скважинные насосы, бензопилы, штыковые лопаты, сучкорезы, секаторы, топоры, кусторезы, бензотриммеры, выжигатели сорняков и плодосъемники. В среднем граждане тратят на инструменты от 14,4 тысячи рублей.

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