Граждане стали скупать бензопилы, сучкорезы и штыковые лопаты

Эксперты связывают это с тем, что за время пандемии в России резко увеличилось число владельцев загородных участков и домов. Во время прошлогоднего локдауна многие работники перешли на удаленный формат работы, и потянулись ближе к природе и свежему воздуху.
Самыми популярными товарами стали дренажные и скважинные насосы, бензопилы, штыковые лопаты, сучкорезы, секаторы, топоры, кусторезы, бензотриммеры, выжигатели сорняков и плодосъемники. В среднем граждане тратят на инструменты от 14,4 тысячи рублей.