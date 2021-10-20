— Как правило, в фильмах об амурских тиграх больше показывают учёных или жителей деревни, у которых тигр съел собаку, а не самих животных, однако нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение, — рассказывал Франц Хафнер, приступая к работе над фильмом. — Дело в том, что снять этого зверя в дикой природе очень сложно.