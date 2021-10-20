Продюсерская компания Interspot Film GmbH (Австрия) при поддержке Русского географического общества, АНО «Центр «Амурский тигр» совместно с Дирекцией документального кино АО «Первый канал», австрийской телерадиокомпанией ORF и National Geographic (США) завершила работу над документальным фильмом «Хозяин тайги — Возвращение амурского тигра».
Съёмки почти целый год велись в Приморском и Хабаровском краях. Значительная часть работы прошла в национальном парке «Земля леопарда» — на охраняемой территории с наибольшей плотностью тигров в стране или, как называют её сотрудники нацпарка, — на «самой кошачьей» охраняемой территории России. Здесь обитает сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, обыкновенная рысь и дальневосточный лесной кот. Все, кроме рыси, — краснокнижные.
ФГБУ «Земля леопарда» создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся особо охраняемые природные территории (ООПТ) Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший на Дальнем Востоке) и национальный парк «Земля леопарда». На его территории сегодня живёт 41 взрослый амурский тигр.
Франц Хафнер уже не раз работал в Приморье и других регионах Дальнего Востока. Его талант открывать миру красоты местной дикой природы зрители очень высоко ценят. Двухсерийный фильм об Охотском море, например, посмотрели более 500 миллионов человек.
Проект «Хозяин тайги — Возвращение амурского тигра» даже получил одобрение МИД РФ. Фильм рассказывает об успехе России в сохранении популяции амурского тигра и показывает весомый вклад заповедников Российской Федерации и российской общественности в возвращение этого дикого животного в его естественную среду обитания.
— Как правило, в фильмах об амурских тиграх больше показывают учёных или жителей деревни, у которых тигр съел собаку, а не самих животных, однако нам хотелось бы в первую очередь показать его поведение, — рассказывал Франц Хафнер, приступая к работе над фильмом. — Дело в том, что снять этого зверя в дикой природе очень сложно.
Автор и режиссер фильма работает в тандеме с продюсером Александром Бундтценом.
«Хозяин тайги — Возвращение амурского тигра» планируется транслировать в России и странах СНГ, а также на ведущих телевизионных каналах Европы и Америки с охватом аудитории более 800 миллионов человек. Создатели надеются, что лента станет поводом получше присмотреться к Дальнему Востоку не только туристам, но и учёным, а также инвесторам.
Премьера запланирована в Москве на базе культурно-образовательной площадки «Центр документального кино» 10 ноября.