Побеседовал со студентом — получил медсестру или начинающего врача

Побеседовал со студентом — получил медсестру или начинающего врача
Побеседовал со студентом — получил медсестру или начинающего врача
Сегодня, 14:27ОбществоФото: Фото из архива газеты "Золотой Рог"
В этом году 843 человека поступили в пять филиалов владивостокского базового медицинского колледжа. По информации пресс-службы региона, из пяти учебных направлений самым популярным у студентов стало «сестринское дело» — на него приняли 558 человек, сообщили в пресс-службе края.

Дефицит среднего медицинского персонала в лечебных учреждениях региона остается одной из самых острых проблем регионального здравоохранения. Руководители медорганизаций края стараются привлечь молодых специалистов, в том числе среднего звена.

— Главные врачи встречаются со студентами лично, приглашают в медучреждения на практики и стажировки. Это дает результаты — немало студентов из глубинки края высказывают намерения вернуться после обучения в свои города и поселки, поступить на работу в местные больницы, амбулатории и поликлиники, — рассказала руководитель Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко поручила главным врачам медучреждений вести системную работу со школьниками и студентами. Этим летом она посетила Черниговскую, Кировскую, Красноармейскую, Пожарскую центральные районные больницы, Лесозаводскую, Дальнереченскую и Спасскую городские больницы. Главным врачам этих медучреждений она поручила с 1 сентября начинать системную работу со школьниками по профориентации, с целевиками, которые учатся в Тихоокеанском государственном медуниверситете, и студентами медицинских колледжей.

— Самый верный, но самый долгий путь заполнения вакансий — вырастить кадры. То есть начинать работу со школьниками 10-11 классов, помогать им готовиться к сдаче ЕГЭ, заключать с ними целевые договоры и сопровождать все годы обучения, приглашать на практику, регулярно с ними встречаться. Такая системная работа позволит в ближайшие годы закрыть кадровый дефицит в медучреждениях, — уверена Анастасия Худченко.

Привлечение кадров в здравоохранение — одна из приоритетных задач регионального Правительства. Особую актуальность этот вопрос приобрел с началом реализации программы модернизации первичного звена. За пять лет в Приморье будут построены 28 новых медицинских объектов, в том числе 14 ФАПов и врачебных амбулаторий.

В Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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