В Приморье можно увидеть редких животных, запечатлённых в серебре и золоте

— Для нас выставка имеет особое значение. На одном из ее полотен представлена монета, на которой отчеканен амурский тигр — символ Приморья. Его изображение украшает герб региона, а Владивосток стал первым городом России, где «День тигра» получил официальный статус. И так случилось, что наша выставка открылась 20 октября, в день, который считается официальной датой образования края, — рассказала начальник Управления по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России Татьяна Ленская.