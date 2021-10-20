В Приморье можно увидеть редких животных, запечатлённых в серебре и золоте

В Приморье можно увидеть редких животных, запечатлённых в серебре и золоте
В Приморье можно увидеть редких животных, запечатлённых в серебре и золоте
Сегодня, 15:20ОбществоФото: фото с сайта Банка России
Первая на Дальнем Востоке выставка Банка России «Драгоценный мир живой природы» открылась сегодня, 20 октября, в ТРЦ «Седанка Сити».

В экспозиции представлены 20 полотен с увеличенными изображениями золотых и серебряных монет, посвященных редким и исчезающим представителям животного мира. Их образы на современных монетах — это, в первую очередь, призыв к защите природного многообразия, отметили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Люди изображали животных на монетах с древних времен. Когда-то, в Античности, звери и птицы на деньгах олицетворяли богов-покровителей, а в средневековой Европе служили геральдическими символами. Центральный банк РФ выпускает памятные монеты, посвященные фауне, с 1992 года. Более 150 монет входят в серии «Красная книга» и «Сохраним наш мир».

— Для нас выставка имеет особое значение. На одном из ее полотен представлена монета, на которой отчеканен амурский тигр — символ Приморья. Его изображение украшает герб региона, а Владивосток стал первым городом России, где «День тигра» получил официальный статус. И так случилось, что наша выставка открылась 20 октября, в день, который считается официальной датой образования края, — рассказала начальник Управления по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России Татьяна Ленская.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокПриморьепамятные монеты
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