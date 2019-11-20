На Дальнем Востоке мэр подозревается в получении взятки

Это уже второе уголовное дело о посредничестве в передачи взятки мэру, возбужденное против его брата. Первое было возбуждено минувшим летом. По версии следствия, в том случае родственник должен был передать главе Петропавловска-Камчатского 1,4 млн рублей от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского» за общее покровительство по службе и совершение иных действий в пользу взяткодателя.