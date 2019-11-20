Пока в Хабаровске вызывают ОМОН и сажают водителей, владивостокские хулиганы борзеют

МВД продолжает наращивать количество «писем счастья», которые рассылаются нарушителям правил дорожного движения. Как сообщает Газета.ru со ссылкой на данные МВД России, в течение 9 месяцев текущего года сотрудники Госавтоинспекции выписали водителям 104 млн штрафов, большинство из которых были автоматически определены камерами. За аналогичный период прошлого года МВД выписало 94,3 млн постановлений (то есть рост за год составил 10,3%). Стоит отметить, что растет и количество камер, которые определяют нарушителей. В 2017 году их было 13 тыс., в текущем — уже более 14 тыс.. О сумме штрафов информации нет, но даже если умножить их количество на минимальный штраф (500 рублей), то она превысит 5 млрд рублей. Именно на превышение скорости приходится подавляющее большинство штрафов, также много протоколов было выписано за игнорирование требований знаков и разметок, непристегнутые ремни безопасности, парковку в запрещенных местах, а также проезд на красный сигнал светофора.