Пока в Хабаровске вызывают ОМОН и сажают водителей, владивостокские хулиганы борзеют

Ночные гонки с привкусом незаконности кружат головы юным барышням, которые готовы прыгать в машины и постить фото с "маминым проказником, папиным безобразником"

Газета «Золотой Рог» выяснила, почему нелегальные дрифтеры не хотят уходить с улиц Владивостока КСТАТИ МВД нещадно штрафует МВД продолжает наращивать количество «писем счастья», которые рассылаются нарушителям правил дорожного движения. Как сообщает Газета.ru со ссылкой на данные МВД России, в течение 9 месяцев текущего года сотрудники Госавтоинспекции выписали водителям 104 млн штрафов, большинство из которых были автоматически определены камерами. За аналогичный период прошлого года МВД выписало 94,3 млн постановлений (то есть рост за год составил 10,3%). Стоит отметить, что растет и количество камер, которые определяют нарушителей. В 2017 году их было 13 тыс., в текущем — уже более 14 тыс.. О сумме штрафов информации нет, но даже если умножить их количество на минимальный штраф (500 рублей), то она превысит 5 млрд рублей. Именно на превышение скорости приходится подавляющее большинство штрафов, также много протоколов было выписано за игнорирование требований знаков и разметок, непристегнутые ремни безопасности, парковку в запрещенных местах, а также проезд на красный сигнал светофора. Интересно, что 7 из 10 водителей предпочитают сразу же оплачивать штраф, благодаря чему его стоимость уменьшается наполовину. ОДНАКО Средняя цена полиса ОСАГО может вырасти сразу на 20-25% в случае увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Владимир ЧИСТЮХИН. «Если до 2 млн - изначально у нас была оценка порядка 16-17%. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20-25%», - сказал представитель ЦБ РФ, отвечая на вопрос об изменении тарифа ОСАГО при росте лимита выплат за вред жизни и здоровью. При этом говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории пока сложно. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный - около 40%. На фото: Легальный автоспорт по-приморски – красиво, безопасно и с адреналином. Фото Евгении ПРИЙМАК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter