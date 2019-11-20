В Приморье завезли блоки атомных подлодок для утилизации

Подготовка судна заняла 10 дней и проводилась в Шанхае под контролем специалистов FESCO и «РосРАО». После завершения подготовительных работ судно покинуло порт Шанхая и отправилось в Камчатский край. Для транспортировки блоков и танкера к судну для погрузки, а затем и к месту утилизации в Приморье, было задействовано одновременно четыре буксира.