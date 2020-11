Доброта VS алчность: коммерсанты Приморья по разному подошли к помощи людям

Ледяной ливень, колючий снег и сильный ветер парализовали нормальную жизнь Приморского края. Некоторые бизнесмены кинулись помогать людям, другие - алчут наживы.

И если же первое время можно было прожить на парафиновых свечах, газовых баллонах и оставшейся зарядке на мобильнике, то спустя сутки все уже закончилось и жить в холодных, темных квартирах стало как минимум некомфортно. Приморские бизнесмены решили воспользоваться сложившейся ситуацией и помочь гражданам. Однако кто-то предложил погреться, выпить горячего чая и зарядить все гаджеты совершенно бесплатно, а кто-то же, кто и так не ограничен простыми человеческими благами в виде дорогих иномарок и нескольких бизнесов, решил навариться на дискомфорте людей, оставшихся без тепла и света. Так, ушлые предприниматели, занимающиеся гостиничным бизнесом во Владивостоке, предлагают переночевать в теплом и уютном номере, но за посуточную плату. К примеру, владелец одного из популярного отеля в центре Владивостока разместил у себя на лично странице в социальной сети «Инстаграм» своеобразное «приглашение»: Photo: соцсети «Если вдруг у Вас нет света, воды и отопления, то приезжайте гостить ко мне. У меня есть все», — написал хозяин. Вероятно тот, кто разместил объявление о такой своеобразной помощи, может являться Вячеславом Аванесяном — сыном бизнес-партнера бывшего прокурора Приморского края. Отель «Маргаритов», где предлагают разместиться и согреться приморцам, принадлежит ООО «Консалтинг сервис», в котором 70% у отца Вячеслава — Станиславу Аванесяну, бывшего бенефициара Фадеевской овощебазы. Остальные 30% — в собственности у экс-прокурора края Валерия Василенко. По словам постояльцев данного отеля, Вячеслав Аванесян является популярным блогером ITSLIA_404, постоянно критикует власть и передвигается на автомобиле «Лексус» с «прокурорскими» номерами: А404АА125RUS. Photo: соцсети Заинтересовавшись предложением, можно легко найти данную гостиницу в популярном приложении по бронированию жилья и узнать, сколько же стоят сутки у такого добродушного хозяина. Так вот, стандартный двухместный номер с 20 по 21 ноября, с включенным континентальным завтраком, будет стоить 3,2 тысяч рублей за ночь. Примечательно, что эту гостиницу, по версии портала по поиску жилья, за последние 10 минут просматривали аж три человека. Photo: скриншот соцсети Однако, мир, в частности Приморье, реально не без добрых людей. Пока кто-то хочет собрать деньги с людей у которых просто нет выхода и вариантов для обогрева и горячей еды, кто-то другой зовет на бесплатный чай, кофе и предлагает зарядить телефон совершенно безвозмездно. Такое объявление выложил представитель одного из кафе города Артема. Мужчина говорит, что можно прийти в заведение набрать воду, подогреть еду, попить горячего чая и поставить на зарядку все аккумуляторы и гаджеты совершенно бесплатно. «В наш город пришла беда…Многие дома остались без света, воды и тепла. Когда, как не сейчас нам всем нужно прийти на выручку друг другу?!МЫ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ УЖЕ СЕЙЧАС. Приходите, грейте пищу, набирайте воду, заряжайте телефоны. Попьём горячего чаю. Все БЕСПЛАТНО, лишь бы Вы улыбались! Интернета нет, так что фильмы не посмотрим, но клипы включу какие-нибудь, или приносите на флешках», — написал представитель кафе Алексей на страничке заведения в «Инстаграм».

