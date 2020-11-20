Доброта VS алчность: коммерсанты Приморья по разному подошли к помощи людям

«В наш город пришла беда…Многие дома остались без света, воды и тепла. Когда, как не сейчас нам всем нужно прийти на выручку друг другу?!МЫ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ УЖЕ СЕЙЧАС. Приходите, грейте пищу, набирайте воду, заряжайте телефоны. Попьём горячего чаю. Все БЕСПЛАТНО, лишь бы Вы улыбались! Интернета нет, так что фильмы не посмотрим, но клипы включу какие-нибудь, или приносите на флешках», — написал представитель кафе Алексей на страничке заведения в «Инстаграм».