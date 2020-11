Движение некоторых электричек в Приморье возобновилось

Сотрудники ДВЖД сообщили о возобновлении движения на части маршрутов ранее отменённых электропоездов в сторону Находки и Партизанска. Остальные электрички смогут начать работу после окончания осадков.

Список возобновлённых маршрутов: — № 6401/6402 сообщением Владивосток — Партизанск, отправляющийся из Владивостока в 18.30; — № 6404 сообщением Партизанск — Тихоокеанская, из Партизанска в 22.01; — № 6403 сообщением Тихоокеанская — Партизанск, отправляющийся со ст. Тихоокеанская утром 21 ноября в 5.52. Время отправления местное. Между тем, большая часть маршрутов не работает, а именно: — № 7107/7108 сообщением Владивосток — Кневичи, отпр. Владивосток 18.00; — № 7207/7208 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 13.25; — № 7209/7210 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 17.45; — № 6346 сообщением Кипарисово — Мыс Чуркин, отпр. Кипарисово 18.26; — № 7307/7308 сообщением Владивосток — Мыс Чуркин, отпр. Владивосток 18.20; — № 6322 сообщением Надеждинская — Гайдамак, отпр. Надеждинская 17.26; — № 6305 сообщением Мыс Чуркин — Раздольное, отпр. Мыс Чуркин 01.10; — № 6459 сообщением Тихоокеанская — Партизанск, отпр. Тихоокеанская 16.15.30; — № 6479/6480 сообщением Владивосток — Партизанск, отпр. Владивосток 14.00; — № 6496 сообщением Партизанск — Мыс Астафьева, отпр. Партизанск 18.00; — № 6481/6482 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 17.38; — № 6435/6436 сообщением Владивосток — Артем, отпр. Владивосток 17.30; — № 6463/6464 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 13.32.30; — № 6437/6438 сообщением Владивосток — Артем-Прим.-I, отпр. Владивосток 20.30; — № 6405/6406 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 00.01.30. В Приморье введён региональный режим ЧС. Правительство и коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий циклона и оказанию помощи нуждающимся.

