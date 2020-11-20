Движение некоторых электричек в Приморье возобновилось

Движение некоторых электричек в Приморье возобновилось

Вчера, 17:07ОбществоPhoto: Медиахолдинг1Mi
Сотрудники ДВЖД сообщили о возобновлении движения на части маршрутов ранее отменённых электропоездов в сторону Находки и Партизанска. Остальные электрички смогут начать работу после окончания осадков.

Список возобновлённых маршрутов:

— № 6401/6402 сообщением Владивосток — Партизанск, отправляющийся из Владивостока в 18.30;

— № 6404 сообщением Партизанск — Тихоокеанская, из Партизанска в 22.01;

— № 6403 сообщением Тихоокеанская — Партизанск, отправляющийся со ст. Тихоокеанская утром 21 ноября в 5.52.

Время отправления местное.

Между тем, большая часть маршрутов не работает, а именно:

— № 7107/7108 сообщением Владивосток — Кневичи, отпр. Владивосток 18.00;

— № 7207/7208 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 13.25;

— № 7209/7210 сообщением Кневичи — Владивосток, отпр. Кневичи 17.45;

— № 6346 сообщением Кипарисово — Мыс Чуркин, отпр. Кипарисово 18.26;

— № 7307/7308 сообщением Владивосток — Мыс Чуркин, отпр. Владивосток 18.20;

— № 6322 сообщением Надеждинская — Гайдамак, отпр. Надеждинская 17.26;

— № 6305 сообщением Мыс Чуркин — Раздольное, отпр. Мыс Чуркин 01.10;

— № 6459 сообщением Тихоокеанская — Партизанск, отпр. Тихоокеанская 16.15.30;

— № 6479/6480 сообщением Владивосток — Партизанск, отпр. Владивосток 14.00;

— № 6496 сообщением Партизанск — Мыс Астафьева, отпр. Партизанск 18.00;

— № 6481/6482 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 17.38;

— № 6435/6436 сообщением Владивосток — Артем, отпр. Владивосток 17.30;

— № 6463/6464 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 13.32.30;

— № 6437/6438 сообщением Владивосток — Артем-Прим.-I, отпр. Владивосток 20.30;

— № 6405/6406 сообщением Партизанск — Владивосток, отпр. Партизанск 00.01.30.

В Приморье введён региональный режим ЧС. Правительство и коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий циклона и оказанию помощи нуждающимся.

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