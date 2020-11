Медиков переводят в рабство

Фокусники от здравоохранения все-таки переиграли президента Путина

Фокусники от здравоохранения все-таки переиграли президента Путина Если брать на работу глухих хирургов, больницам можно сэкономить на наркозе. (Современный анекдот). Унижение, ложь, изворотливость и бесчеловечность - стал понятен смысл слов региональных чиновников от здравоохранения, когда они бодро рассказывают о повышении зарплат в отрасли, без изменения, при этом, общего зарплатного фонда. Недавно министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА отвечала на вопросы медицинских работников в новом для себя формате прямой линии. Едва ли не все насущные темы прозвучали, вот только об одной из наиболее острых сегодня - о проблемах младшего медицинского персонала - не было сказано ни слова. Между тем ситуация страшная: последние несколько лет по всей стране повально сокращаются санитарки и младшие медицинские сестры - эти позиции в штатном расписании лечебных учреждений изживают как класс. Увы, в Приморье идут точно по такому же пути, то ли рекомендованному Минздравом, то ли по пути, на который тот же Минздрав закрывает глаза. Отыгрались на младших По данным профсоюзов работников здравоохранения, из 700 тысяч человек, еще недавно трудившихся в этой сфере, работу сохранили только 300 тысяч. При этом происходит массовое превращение младшего медперсонала в… уборщиц. С понижением для людей и статуса, и зарплат. В деталях разбирался «Огонек». В феврале этого года в Анжеро-Судженской городской больнице (Кемеровская область) было объявлено о сокращении 126,25 ставки санитарок и младших медсестер. Например, онкологическое отделение полностью лишалось младшего медицинского персонала. Акушерское отделение и операционный блок - почти полностью. Остававшиеся в акушерском отделении две ставки санитарки не обеспечивали даже один круглосуточный пост в родильном зале. Вместо сокращаемых должностей было введено 90 ставок «уборщиков служебных помещений», на которые настойчиво, под угрозой увольнения, потребовали перейти санитаркам и младшим медсестрам. Те, кто согласился стать уборщицами, сейчас выполняют трудовые функции, четко изложенные в профстандарте «Младший медицинский персонал». То есть делают то, к чему уборщица, по идее, не должна иметь никакого отношения. «Оказание первой помощи, получение информации от пациентов, размещение и перемещение пациента в постели, помощь роженице при перемещении, санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами, оказание помощи пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических отправлениях, смена нательного и постельного белья, помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований, измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных движений, наблюдение за функциональным состоянием пациента, оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях…» Не стоит полагать, что санитарки были превращены в уборщиц в одной отдельно взятой больнице, где вдруг помешалось руководство. Все значительно хуже: эта кажущаяся невероятной история системно развернулась по всей стране. Например, в межрайонной больнице города Глазов (Удмуртия) больше 100 младших медицинских работников переведены в уборщицы. По данным медицинского профсоюза «Действие», в Санкт-Петербурге из 12,5 тысяч сотрудников младшего медперсонала в клиниках осталось не больше 6 тысяч. Аналогичная картина в других субъектах - практически повсеместно. Всем новообращенным «уборщицам» уменьшили зарплату. Например, в Республиканском психоневрологическом диспансере Республики Карелия все санитарки стали уборщицами. Они стали получать минимум на треть меньше: вместо 12 тысяч рублей - 8 тысяч. «Принудительный перевод в уборщицы - это унижение труда и профессионального достоинства младшего медицинского персонала,- говорит Андрей КОНОВАЛ, сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». - Они делают ту же самую работу, что и делали. Только теперь они лишены всех льгот, которые имеют медработники, дополнительного отпуска, доплат за стаж и вредность. Их заработная плата сократилась где-то на треть, где-то - вдвое. А вот работать им теперь приходится больше, так как ставок уборщиц вводят меньше, чем было ставок младшего медицинского персонала. При переводе на другую должность их обманывают - обещают, что они не потеряют ни в зарплате, ни в льготах. Или просто угрожают оставить без работы совсем». Уборщица с функцией Лариса ТАРАСОВА работает теперь уже уборщицей в Краевом детском санатории для больных туберкулезом детей № 7 «Росинка» в Соликамске (Пермский край). «В конце 17-го года мы получили уведомления о том, что нас переводят из санитарок на должность уборщиков служебных помещений,- рассказывает она.- При этом главврач нам устно объяснила, что обязанности санитарок остаются. Главный врач прослезилась, сказала, что не хочет этого делать, но вынуждена. Никто нам не объяснил, зачем это. Нас закрыли в зале, где проходило собрание, дали договоры о переводе на должность уборщиц и сказали подписывать. Девочки были шокированы. Кто-то начал плакать. Многие подписали. Потом некоторые стали возмущаться. Четыре человека обратились в трудовую инспекцию. Тогда главный врач отменила перевод из санитарок в уборщицы и выпустила приказ о сокращении 23 штатных единиц палатных санитарок и еще один приказ о введении 17 должностей уборщиков служебных помещений. Нам она сказала, что все, кто желают остаться на должности уборщиков, могут написать заявления. Кто первым напишет, тот и останется. Люди к 6 утра прибегали, чтобы быть первыми. Так все боялись остаться без работы. У нас есть многодетные, многие женщины воспитывают детей одни. У всех ипотеки, кредиты... Сейчас мы делаем все то же самое, что и раньше, только работы прибавилось. Сначала зарплата держалась на том же уровне (15-18 тысяч), а через несколько месяцев стала ниже МРОТ. Девочки получали на руки меньше 10 тысяч…» Во всех медицинских учреждениях все происходило довольно однотипно. Но вот в Краевом санатории для больных туберкулезом №1 в деревне Шалаши Пермского края придумали уникальную схему. Там был изобретен гибрид - совершенно новая профессия «уборщица с функцией санитарки». Рекомендательный стандарт На официальный запрос «Огонька» в Министерстве здравоохранения ответили, что вот таким образом просто «приводится в порядок штатное расписание». «В медицинских организациях регионов проводится работа по оценке квалификации работников из числа младшего медицинского персонала и определению соответствия выполняемых ими трудовых функций содержанию профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», утвержденного приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 года № 2н. Учитывая, что часть младшего медицинского персонала занята исключительно уборкой помещений и не привлекается к оказанию медицинской помощи, им предлагается перевод в прочий персонал (уборщики служебных помещений). В этих целях вносятся соответствующие изменения в штатные расписания. Перевод осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. Лица, выполняющие трудовые функции младшего медицинского персонала, должны пройти профессиональное обучение в целях приведения уровня их подготовки в соответствие с требованиями профессионального стандарта». К позиции Минздрава очень много вопросов. Действительно, в 2016 году появился профстандарт «Младший медицинский персонал». Согласно ему, младшая медицинская сестра и санитарка должны пройти обучение, соответствующее занимаемым должностям. И многие его прошли. Например, все 100 человек младшего медицинского персонала в межрайонной больнице города Глазова окончили необходимые курсы за счет работодателя. Однако не помогло: через несколько месяцев их всех под угрозой увольнения перевели в уборщицы. В Минздраве, стоит отметить, документооборот отлажен, вот только содержание внутриведомственных инструкций находится в явном противоречии с текущей административной практикой. В 2018 году, например, во все медицинские учреждения было разослано письмо, подписанное заместителем министра здравоохранения Татьяной ЯКОВЛЕВОЙ. В нем говорилось, что «профессиональные стандарты носят рекомендательный характер. При этом Трудовым кодексом не предусмотрено расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя вследствие несоответствия квалификации работника требованиям профессионального стандарта». В следующем абзаце администрациям больниц предписывалось: «При проведении мероприятий по сокращению численности работников организация-работодатель обязана предложить работнику другую имеющуюся должность, в частности работникам из числа младшего медицинского персонала, должности которых подлежат сокращению, может быть предложен перевод в уборщики служебных помещений». А заниматься уборщики должны «исключительно уборкой коридоров, вестибюлей и лестничных пролетов». О зарплате говорилось отдельно: «В целях сохранения кадрового потенциала рекомендуется не снижать уровень заработной платы работникам, переведенным в уборщики служебных помещений, достигнутый на момент перевода, за счет выплат стимулирующего характера». После этого письма, однако, перевод санитарок в уборщицы с потерей в оплате труда продолжился с утроенной силой. Руководителям медицинских учреждений мешали нормативные акты, определяющие численность работников в медицинском учреждении, и, похоже, они и их стали воспринимать как «рекомендательные». «Существуют нормативы по штатным единицам в медицинских учреждениях,- говорит Андрей Коновал, сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».- Должно быть определенное количество санитарок и младших медсестер, но руководители больниц в официальных письмах сообщают, что эта численность не обязательная, а просто рекомендованная. Поэтому отделения можно оставить вообще без санитарок, а медсестер вынудить обслуживать в два раза больше пациентов, чем это указано в нормативах. Надзорные органы, которые должны следить за этим - Росздравнадзор и Государственная трудовая инспекция,- на это должным образом не реагируют». Франкенштейн родился В подавляющем большинстве случаев медицинским организациям не удалось отделить функции уборщицы производственных помещений от функций санитарок. Поэтому в муках выполнения невыполнимого и родился франкенштейн - 0,75 уборщицы / 0,25 санитарки. Непонятно только, как больницы, в которых нет санитарок, будут получать лицензию на медицинскую деятельность. «Перевод санитарок в уборщицы создал в том числе и ряд проблем с лицензированием медорганизации,- объясняет Марина КРАСНОРУДСКАЯ, секретарь ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ.- Порядки оказания медицинской помощи предусматривают должности санитарок. Что будет, если убрать всех санитарок из медицинской организации? Организация может не получить лицензию на осуществление медицинской помощи в следующий раз». В чем же настоящая причина ликвидации младшего медицинского персонала как класса? Сработал известный принцип «хотели как лучше, а получилось как всегда»? «Согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 2018 году медицинские организации должны были повысить заработную плату медицинским работникам в соответствии с контрольными показателями, предусмотренными в «дорожных картах». Для младшего медицинского персонала она должна была равняться средней по региону,- объясняет Валентина САРКИСОВА, президент Ассоциации медицинских сестер России.- В начале 2018 года нужно было докладывать президенту о выполнении майских указов. Так как санитаркам не доплачивали, им решили сразу все выплатить, и у них зарплата получилась в несколько раз больше, чем у палатных медсестер, например. А затем санитарок стали переводить в уборщицы. Предполагалось таким образом найти средства на повышение зарплат среднему медицинскому персоналу. Минздрав, правда, по документам не рекомендовал убирать всех санитарок, речь шла о «разведении функций» с уборщицами, но на деле в итоге стали оголтело всех подряд переводить в уборщицы». Ничего не скажешь - удобное решение, таким образом санитаркам и младшим медицинским сестрам не просто не нужно повышать зарплату по майским указам, а можно еще и урезать. Вот и получилось: инициатива президента по повышению зарплат младшим медицинским работникам привела к уничтожению этих профессий. Персонал на этих позициях просто перестал считаться медицинскими работниками. «Из-за отсутствия финансирования для работодателей остается один источник финансового обеспечения и повышения уровня оплаты труда медработникам,- говорит Марина Краснорудская,- это оптимизация сети медицинских организаций и их штатной численности. У одних отрезать от зарплаты, другим пришить. К сожалению, негативным результатом оптимизации стало массовое сокращение или перевод санитарок из категории младшего медицинского персонала в категорию рабочих (уборщиц). При таких переводах нарушается трудовое законодательство. Занимаемая должность не соответствует исполняемым трудовым функциям. В результате таких действий работодателей подавляющее большинство медработников так и не получили ожидаемого результата по реальному увеличению своей заработной платы, в то же время отчетливо проявились и даже обострились ряд системных проблем. Дефицит кадров, колоссальные нагрузки, которые не коррелируются с оценкой стоимости труда. Нам известны случаи исключения из штатных расписаний должностей «санитар» в операционных, послеоперационных и реанимационных палатах, палатах интенсивной терапии, родовых, словом, там, где уборка должна производиться только младшим медицинским персоналом». Без права на профессию? Ситуация вопиющая, но очень немногие младшие медицинские работники решились бороться за свои права. За два года - всего не более ста случаев обращения в суд и единичные положительные решения. В городе Глазове, к примеру, младший медицинский персонал подал заявление на проведение митинга, после чего им подняли зарплаты почти в 2,5 раза (теперь они планируют добиваться возвращения из уборщиц в санитарки). В Краевом детском санатории для больных туберкулезом детей № 7 «Росинка» в Пермском крае через суд удалось добиться восстановления некоторых уборщиц в должности санитарок. Но, как правило, прокуратура, Росздравнадзор и трудовая инспекция принимают сторону работодателя. В упомянутой уже в материале Анжеро-Судженской городской больнице конфликт оказался затяжным: около 30 санитарок и младших медсестер отказались от перевода в уборщицы, они обращались в Росздравнадзор и трудовую инспекцию - безрезультатно. Тогда они подали заявление на митинг, после чего в кабинете главного врача с ними лично встречался мэр города, который убеждал их «перестать дурить» и сделать, как говорят - стать уборщицами. Уговорам не поддались, митинг в итоге был согласован (на семь утра, на пустыре у городской черты). Поддержать санитарок пришли шахтеры. «В своем стремлении сэкономить на зарплатах руководство больницы пренебрегает доводами разума и федеральными нормами»,- заявили сотрудницы больницы на митинге. Три младшие медсестры объявили голодовку, в ходе которой младшая медсестра Татьяна НИКИФИРОВА потеряла сознание… Что в ответ? Была организована травля женщин в местных СМИ, их допрашивала полиция, по месту работы им регулярно устраивали проверки. Губернатор Кемеровской области делал заявление, что в больнице все происходит в рамках трудового законодательства. Наконец, заместитель прокурора Кемеровской области встретился с группой санитарок и младших медсестер и обещал бунтовщикам объективную проверку законности сокращений, в том числе по каждому сотруднику. И все это ни к чему не привело. Более 15 протестующих уволили, остальные согласились стать уборщицами. Сейчас 5 человек пытаются восстановиться в должности санитарок через суд. Перспектива без перспектив Ликвидация младшего медицинского персонала, конечно, скажется на всех медицинских работниках и в конечном счете ударит по пациенту. «Сокращение младшего медицинского персонала, перевод их в уборщицы привел к тому, что многие их обязанности легли на плечи среднего медицинского персонала - медсестер,- говорит Валентина Саркисова, президент Ассоциации медицинских сестер России.- Нагрузка на медсестер и так была очень большая. У нас по-прежнему 25-30 больных на одну палатную медсестру. Чтобы заработать 20-25 тысяч, нужно работать на полторы-две ставки. Никто не работает на одну. Колоссальная нагрузка. Работают в основном пожилые, молодежь не приходит. А тут еще санитарок сократили. Многие из-за этого уходят из системы здравоохранения. В этом году очень большое количество медсестер просто уволились». В некоторых медучреждениях надеются на альтернативу: после увольнения младшего медицинского персонала для уборок помещений нанимают аутсорсинговую компанию, а обязанности санитарок при этом взваливают на средний медицинский персонал - палатных медсестер. Так, например, поступили в Детском пульмонологическом санатории «Светлана» в Пермском крае. Каков результат? «Санаторий очень большой,- рассказывает воспитатель Ирина ВАЛЕРЬЕВА,- у нас девять групп. В каждой группе работали по три санитарки. Сейчас к нам приходят убирать 4 человека со стороны. Очень страдает качество уборки и уход за детьми. Переодевать, убирать за детьми, мыть их теперь должны медсестры. А они просто не успевают это делать». Ирина ВОРОНОВА - палатная медсестра с трудовым стажем 24 года. Полгода назад ее сократили из туберкулезного диспансера города Кирова. Ей 46 лет. Работа считается вредной, и Ирина должна была выйти на пенсию в 50 лет. По трудовому законодательству, в предпенсионном возрасте сокращать не должны, тем не менее ее сократили. Работу она не может найти уже полгода. Во многих организациях ее не берут именно из-за возраста... «Откуда гуманность и милосердие у медсестры будет к больному, если о нас не думают, если ты работать должна без продыху, выполняя не свои обязанности. Что это за оптимизация такая, когда работы в два раза больше, а денег в два раза меньше?» По оценкам Мин-здрава, в стране не хватает 130 тысяч медсестер. Зарплаты по майским указам среднему медицинскому персоналу поднять не удалось, даже истребив как класс санитарок (по данным Счетной палаты, в 60 процентах регионов зарплаты младшего и среднего медицинского персонала не достигли целевых показателей). И зачем тогда превращение медработников в уборщиц?.. Ну и в конце одна яркая цифра - профицит бюджета России за 10 месяцев 2019 года составил 4,46 трлн руб. Потом эти деньги, по всей видимости, по привычке закинут в резервы и прочие очень нужные фонды. А потом будут долго думать: на какие же стратегические проекты потратить, чтобы в стране стало лучше жить. Как показывает практика, о вложениях в здравоохранение в этих случаях никто и никогда не вспоминает… НАПОМИНАЕМ «Не допускать фокусов…» Во время совещания, посвященного модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент России провел 2 октября, глава Минздрава Вероника СКВОРЦОВА сообщила о предложении закрепить долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медработников на уровне не ниже 55 процентов с учетом обеспечения средней заработной платы не ниже той планки, которая прописана в майском указе. Владимир ПУТИН в этой связи призвал не допускать «фокусов» со снижением доплат при увеличении доли в структуре их заработной платы. «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты», - сказал глава государства. В конце августа президент потребовал устранить провал в первичном звене здравоохранения. Позднее глава Минздрава сообщила о намерении зафиксировать минимальную зарплату для медиков первичного звена. КСТАТИ Внимание кадрам и вёдрам Очередной этап модернизации системы первичной медицинской помощи Приморья начнется в регионе в 2020 году. Как сообщил врио вице-губернатора Виктор ФИСЕНКО, в Приморье уже ведется работа по повышению качества оказания медицинских услуг в населенных пунктах с численностью проживающих от 101 человека. В 2019 же году в муниципалитетах края установят 11 модульных ФАПов. Большая работа предстоит по обновлению медучреждений. Почти 380 миллионов рублей предусмотрели в бюджете края на капитальный ремонт и реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений. Куратор здравоохранения также отметил, что в следующем году внимание будет уделено инвентаризации материальной базы и кадрового состава медучреждений Приморья, развитию сети амбулаторных медицинских организаций первичного звена в сельской местности. На фото: Пустовато? Ситуация страшная: последние несколько лет по всей стране повально сокращаются санитарки и младшие медицинские сестры - эти позиции в штатном расписании лечебных учреждений изживают как класс. Фото из архива Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter