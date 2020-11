Не депозитом единым…

Куда сегодня, на фоне падения ставок банковских депозитов до символических значений, можно пристроить "лишние" деньги

Куда сегодня, на фоне падения ставок банковских депозитов до символических значений, можно пристроить «лишние» деньги Традиционным инструментом сбережения для подавляющего большинства россиян являются банковские вклады. Людей привлекает простота их использования, фиксированная норма доходности, гарантии сохранности средств, которые дает государственная система страхования. Однако по мере снижения инфляционного давления и ключевой ставки Банка России, ставки по банковским вкладам снижались с лета 2019 года, достигнув в среднем 6,5% годовых. Низкая «рентабельность» депозита стимулирует людей искать новые способы сбережения. При этом инструменты инвестирования остаются прежними, но волатильность их сегодня значительно различается. О наиболее интересных вариантах альтернативного инвестирования газете «Золотой Рог» рассказали эксперты. «Ограниченные» ИИС Одним из привлекательных способов альтернативы банковским вкладам эксперты называют сегодня открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), позволяющего получать налоговый вычет на инвестированные средства. Возможность открытия таких счетов появилась у россиян с 2015 года. За счет получаемых налоговых вычетов доходность инвестирования, например, в облигации высокого качества может составить около 10% годовых. При инвестировании в более рискованные инструменты фондового рынка доходность будет выше. Директор представительства АО «ФИНАМ» во Владивостоке Максим КОПЧЕНКО делает акцент на налоговых льготах, которые позволяет получить ИИС: «В случае наличия официального дохода, по которому выплачивается НДФЛ (подоходный налог), есть возможность получить от государства 13% от суммы инвестированных в течение года средств в виде возврата НДФЛ (но не более 52 тыс. руб. в год). В этом смысле доходность инвестиций существенно выше доходности депозита», - говорит Копченко. Действительно, размещённые на депозите условные 100 тыс. руб. под 6% годовых обернутся за год шестью тысячами рублей. Та же сумма, вложенная в облигации с доходностью 7% годовых через Индивидуальный инвестсчет даст прирост на 7 тыс. руб. плюс 13 тыс. руб. налогового вычета, то есть доход составит 20 тыс. руб. за год. Однако и здесь есть свои нюансы. Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав ДУЖИНСКИЙ: «Во-первых, есть ограничения по максимальной сумме инвестированных средств. Максимально допустимый объем инвестиций для получения налогового вычета составляет 400 тыс. рублей. Во-вторых, для получения налогового вычета нужно обратиться в подразделение ФНС России. Это требует времени и определенных усилий. Облигации, говорите… Популярность облигаций как финансового инструмента с фиксированной доходностью также наращивает обороты. Данная тенденция обусловлена достаточно высокой доходностью надежных облигаций, которая в настоящее время выше средней доходности банковских депозитов. Согласно официальной информации, 30 крупнейших банков России снизили средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц до 1 года, включая вклады «до востребования» с января по август 2019 года с 6,05% до 5,13%. Если же говорить об облигациях федерального займа (ОФЗ), то зафиксирована доходность от 8 до 8,5% (с погашениями через 3, 6 и 9 лет соответственно). По размещению корпоративных облигаций, доходность остается на уровне 7.5- 9%. При этом, если грамотно сформировать портфель, например, из 5-6 бумаг, где средняя доходность по портфелю будет на уровне 8.5 % годовых, можно не только сформировать собственную подушку ликвидности и снизить риски (за счет того, что диверсифицированный портфель не несет риски одной компании), но и выиграть в преимуществах перед банковским вкладом. Кроме того, при продаже любых облигаций клиент не потеряет процент на вложенные средства. Заместитель генерального директора компании «Восточный ЛУЧ» Алексей ИСАКОВ, имеющий опыт работы директором брокерской компании БКС и управляющего банком: «В качестве альтернативы депозитам сегодня имеется множество инструментов, в том числе и облигации, желательно валютные, чтобы не только не потерять разницу на инфляции, но и получить небольшой прирост. Но всегда важно помнить, что при размещении средств в любом из инструментов необходимо получить консультацию квалифицированного финансового консультанта, желательно с опытом инвестирования». Средства, не подлежащие аресту В целом по стране за первое полугодие 2019 сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) составили 92,3 млрд рублей. Даже с учетом общего снижения сборов в данном сегменте, на ИСЖ по-прежнему приходится основной объем собранных премий в страховании жизни. Как пояснила директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК Татьяна БУГАЙЧЕНКО, такая статистика объясняется многими факторами: «Этот продукт объединяет в себе классическую страховку и инструмент для накоплений, приносящий доход от инвестиций в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком. Наличие гарантированной суммы выплаты в договоре ИСЖ является важным преимуществом перед покупкой акций, криптовалюты или оформлением ИИС. Средства, вложенные в ИСЖ, не могут конфисковать или арестовать, взыскать по суду, разделить между супругами. «Оформление ИСЖ удаленно пока невозможно, для этого требуется посетить офис банка. На официальных сайтах страховых компаний можно рассчитать стоимость полиса ИСЖ и оформить его онлайн только в том случае, если его цена не превышает 15 тыс рублей», - поясняет Бугайченко, - «Однако уже сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о допуске страховых посредников к электронным продажам. В случае вступления в силу данного документа любые инвестиционные страховые продукты можно будет оформить через различные онлайн каналы (сайт страховой компании, мобильное приложение, маркетплейсы и т.д.). Это позволит значительно увеличить объем продаж страховых продуктов, в том числе ИСЖ», - добавляет эксперт. Через фьючерсы - в драгметаллы Татьяна Бугайченко сообщила, что, по итогам 2018 года, Приморский край вошел в тройку лидеров по вкладам в драгметаллы. Прирост по сравнению с 2017 годом составил 38,03%. Например, усиление геополитических рисков и рекордные покупки со стороны центробанков стали отличными предпосылками для укрепления золота в качестве инструмента инвестирования. С начала 2019 года его стоимость выросла более чем на 20%. Кроме того, золото имеет все шансы продолжить рост на фоне торговых войн, политических рисков в Азии и Европе. Так, с 2017 по 2019 год цена золота на Лондонской бирже выросла с 1215 долларов до 1500 за тройскую унцию. По предварительным прогнозам, удорожание золота продолжится - от 1600 до 2000 долларов за унцию. Однако, большинство экспертов советуют инвестировать в драгметаллы через инструменты срочного рынка (фьючерсы), обращающиеся на Московской бирже. Так как инвестиции в физическое золото, серебро или в «металлические счета», как правило, связаны с дополнительными издержками (хранение, разница цен покупки/продажи). «Дальнейшее удорожание золота благоприятно повлияет на увеличение выручки золотодобытчиков, и потому покупка акций компаний, добывающих золото, является более перспективной, чем приобретение собственно физического золота», - отмечает директор филиала АО «Открытие Брокер» в г. Владивостоке Роман МАНАЕНКОВ. Бумаги застройщиков надежнее недвижимости Инвестиции в недвижимость в Приморье на сегодняшний день вызывают споры. С одной стороны, Владивосток давно занял «почетное место» в тройке городов-лидеров в ценовом сегменте на жилую недвижимость. С другой стороны - цены на недвижимость продолжают расти, что может показаться потенциальному инвестору привлекательным фактором для вложения денег. Но есть нюанс - миграция из Приморья давно превысила все адекватные цифры, а значит, возникает вопрос: когда и кому понадобится жилье, стоимость которого равняется покупке двух квартир в Краснодаре? Однако, кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим КРИВЕЛЕВИЧ уверен, что игра в азартные игры с государством, вроде покупки недвижимости, до добра не доведет: «При том, что себестоимость строительства продолжит повышаться, последствия введения эскроу счетов до сих пор не ясны. Второй момент: продажная цена связана с платежеспособным спросом, а не с себестоимостью. Но спрос может не вырасти. В условиях высокой ценовой политики жилой недвижимости, перспективы, как эти квартиры будут раскупаться, довольно расплывчаты». Как вариант, эксперты рекомендуют вкладывать в недвижимость в качестве покупки бумаг застройщиков и паев фондов. Итак, депозит необходимо рассматривать не как инструмент приумножения, но инструмент сбережения, защиты капитала. С такой точки зрения вклады имеют множество преимуществ в части заранее известной доходности, надежности и ликвидности. Однако, в условиях понижения ключевой ставки Банком России и снижения средних ставок по депозитам, эксперты рекомендуют дополнять банковские вклады потенциально более доходными инструментами. Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

