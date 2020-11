Проезд к новому большому микрорайону Владивостока отклонили участники публичных слушаний

Публичные слушания проекта планировки и межевания территории в районе онкологического диспансера и ВКБ № 2 (Тысячекоечной больницы) во Владивостоке завершились тем, что большинством голосов он был забракован

Публичные слушания проекта планировки и межевания территории в районе онкологического диспансера и ВКБ № 2 (Тысячекоечной больницы) во Владивостоке завершились тем, что большинством голосов он был забракован Выяснилось, что эта работа выполнялась из соображений превратить дорогу местного значения, обслуживающую данные медучреждения, в городскую сквозную магистраль, по которой жители новых микрорайонов и жилых комплексов, строящихся в районе завода «Варяг», могли бы «альтернативно» проезжать в другие районы города. При этом к расширяющейся дороге к лечебным корпусам должны были добавиться еще 300 метров через территорию этих учреждений. Их представители высказались, что они даже приветствуют расширение подъезда к комплексу медицинских учреждений и расширение имеющейся дороги на его территории – это должно улучшить его работу. Но они категорически против того, чтобы дорога становилась сквозной магистралью, которая не позволит сохранить существующий режим ограниченного доступа на территорию комплекса автомобильного транспорта, выполнение имеющихся ограничений по детскому корпусу и инфекционной больнице. Большой транспортный поток может негативно сказаться на работе высокоточных медицинских приборов, постоянный шум станет мешать выздоровлению пациентов. Невозможным станет и функционирование вертолетной площадки, которую предполагается здесь построить, чтобы максимально оперативно транспортировать сюда экстренных пациентов из-за пределов Владивостока. Оказывается, что и существующие нормы не позволяют строить муниципальные дороги через территории больниц, хотя ранее генпланом города рассматривалась возможность такой автомобильной связи. Сделанный проект планировки и межевания территории выполнялся выигравшей муниципальные торги на эту работу, компанией ООО «Оферта Диалог», начиная с июля. В итоге работа была сделана, но голосованием после обсуждения признана ненужной. Затраты на проект в размере более миллиона рублей оказались неоправданны. Не исключено, что если бы данный проект получил одобрение, то могли последовать затраты уже и на проектирование самой дороги, что в перспективе могло быть забраковано экспертизой. Напомним, что в этом году подобная ситуация уже складывалась с проектом расширения Океанского проспекта в районе остановки «Покровский парк». Тогда горожане тоже высказались категорически против проекта, поскольку он предусматривал отчуждение участка территории парка на его главном входе. Вероятно, для экономии бюджетных денег, проекты такого рода должны лучше проходить «естественный отбор» на этапах проработки идеи и формулирования задания на проектирование. В данном случае, если бы мнения медиков выслушали заранее, то, по крайней мере, не были бы потеряны деньги и время. Кстати, представитель городской администрации на публичных слушаниях все же поддержал предлагавшийся ООО «Оферта Диалог» проект. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

