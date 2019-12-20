С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток"

Старое и новое. В этой номинации у автора фотографий развязаны руки, ведь то, что для одного – новое, для другого уже устарело. Выбор сюжета остается за участником конкурса. В объектив может попасть разное, но все в пределах одного города: культурное наследие или то, что создается здесь и сейчас.