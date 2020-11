С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток"

По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году

По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году 1 января 2020 года на сайте LookAtVladivostok.ART начинается прием фотографий на конкурс «Посмотри на Владивосток *2019». Автор может предоставить 5 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2019 году. Конкурс будет проводиться в следующих тематических номинациях: Острова и побережья. Любые аспекты жизни, связанные с островами и побережьями, которые запечатлел фотограф. Районы и кварталы. Претендующий на победу в этой номинации должен заглянуть в районы, микрорайоны и кварталы города, чтобы сделать снимки людей, их образа жизни и среды обитания. Повседневность. Одна из самых непредсказуемых номинаций. Работы, сделанные в ее рамках, покажут будни Владивостока, быт горожан и то, что принято называть житейской прозой. События. На этих фотографиях должно быть все, чем запомнился Владивосток в уходящем году. Это могут быть изображения яркой общественной и личной жизни, а также значимых встреч. Музеи, галереи, театры. Фотограф должен предоставить снимки с культурных мероприятий города: выставки, спектакли, концерты, экспозиции, фестивали, творческие встречи и их закулисье. Главными героями съемки также могут быть люди (мастера искусств, актеры, зрители, коллекционеры, хранители) и пространства музеев, галерей, театров, улиц. Старое и новое. В этой номинации у автора фотографий развязаны руки, ведь то, что для одного – новое, для другого уже устарело. Выбор сюжета остается за участником конкурса. В объектив может попасть разное, но все в пределах одного города: культурное наследие или то, что создается здесь и сейчас. Студенчество. В эту подборку войдут фотографии, которые показывают реалии студенческой жизни. Претендент может предложить на конкурс портреты и репортажи по теме. В результате будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится Владивостоку в 2020 году. Лучшие фотографии будут напечатаны в альбоме, который получат в дар авторы. Также их представят на выставке во владивостокском Музее современного искусства «Артэтаж». До конца 2019 года осталось мало времени, поэтому желающим принять участие в проекте стоит поспешить. В подборке фотографий – примеры к каждой номинации. Журнал "Дальневосточный капитал".

