Во Владивостоке предложили поставить памятник... Хрущеву

В 1959 году первый секретарь ЦК КПСС прибыл во Владивостоке. Увидев наш город, он решил превратить его в Сан-Франциско. После чего была принята государственная программа по развитию Владивостока и создана мощная организация «Главвладивостокстрой». Началось масштабное строительство. За 20 лет реализации этой программы население Владивостока выросло с 200 тысяч человек почти до 700 тысяч. Благодаря этому Владивосток стал главным городом Дальнего Востока, с чем мог поспорить только Хабаровск.