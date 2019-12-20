Волна телефонного терроризма накрыла Хабаровск

Волна телефонного терроризма накрыла Хабаровск

20 декабря 2019, 11:41
Общество
В течение последних трех дней пострадавшими от действий телефонных террористов стали тысячи людей, в том числе и маленькие дети

В течение последних трех дней пострадавшими от действий телефонных террористов стали тысячи людей, в том числе и маленькие дети За три дня дважды по тревоге из торговых залов выводили посетителей сети «Самбери». Происходило это, как правило, в вечернее время, что создавало массу неудобств для покупателей. Причиной являлись звонки с неизвестных номеров, предупреждавшие о заложенных взрывных устройствах. На место срочно прибывали оперативные службы, но ничего подозрительного не обнаруживали. Атаки телефонных террористов на «Самбери» велись с начала года. Требованием звонивших являлась сумма в миллион рублей, однако собственники сети на уступки не шли. В конце лета силовики заявили о поимке телефонного террориста, терроризировавшего «Самбери». Якобы, им являлся «сиделец» одной из колоний на северо-западе страны. После этого тревожные звонки на три месяца прекратились, а в начале этой неделе возобновись снова. В четверг утром пришлось срочно эвакуировать детей и персонал из 35 детских садов Хабаровска. На адреса электронных этих учреждений также поступили письма с угрозами о заложенных взрывных устройствах. Пребывшие по вызову, оперативники ничего не обнаружили. Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

Stories:
Хабаровск
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы