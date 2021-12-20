Ищущие работу в Приморье стали более капризными

Какие профессии в Приморье стали самыми востребованными в 2021 году и что ждать в следующем тем, кто ищет работу или сотрудников, рассказали аналитики сайта по поиску работы hh.ru.

В уходящем году в крае было опубликовано более 62,5 тысяч вакансий и 94 тысяч резюме. По данным hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в регионе 54,6 тысяч рублей. В среднем, во второй пандемийный год в Приморье, на одну вакансию претендовало два кандидата. Это должно насторожить работодателей, поскольку нормой считается 5-6 резюме на одно место. Наибольшая активность руководителей, ищущих сотрудников, пришлась на ноябрь 2021 года. Вообще, с начала года количество вакансий выросло на 73%. Больше всего вакансий в Приморье было открыто для сотрудников в области продаж, IT, строительства и для молодых специалистов. В этом году на рынке труда сложилось сразу несколько неблагоприятных внешних факторов, которые привели к дефициту строителей, водителей, рабочих, медиков и продавцов. Основными причинами нехватки линейного персонала называют рост активности работодателей после сдерживания найма в период пандемии. Ситуацию с недостатком кандидатов эксперты hh.ru связывают со снижением миграционного прироста, уменьшением трудоспособного населения из-за повышенной смертности по причине COVID-19 и старения населения. — Сейчас большинству компаний придется пойти по пути ИТ-сферы, давно отказавшейся от возрастных и гендерных стереотипов в пользу достижения цели — закрытия вакансий. Также необходимо быстрее реагировать на отклики соискателей, — комментирует сложившуюся ситуацию руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина. Она отмечает запросы кандидатов, которые придётся учитывать работодателям: многие ищут работу рядом с домом, более придирчиво оценивают условия труда, уровень зарплаты, репутацию компании. Прежний подход к найму просто не выдержит конкуренции, заверила Илюшина.

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