Путин поздравил сотрудников ФСБ с их праздником

Путин поздравил сотрудников ФСБ с их праздником
Путин поздравил сотрудников ФСБ с их праздником
Сегодня, 17:52ОбществоФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам органов безопасности. Глава государства рассказал об угрозах единству страны и озвучил результаты работы по предотвращению терактов.

«Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России. Необходимо жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность», — заявил президент.

В честь Дня работника органов безопасности, Владимир Путин записал видеообращение с поздравлением профессионалам. Президент отметил их слаженную, оперативную работу и достижения в их главной, приоритетной задаче — жёсткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом.

По словам президента, за 11 лет в этой работе есть значимые успехи и позитивная динамика. Количество «террористических» преступлений многократно снизилось, предотвращено более 200 терактов.

«За 11 месяцев уходящего года [...] предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат. [...] Важно и дальше действовать наступательно и эффективно [...] ликвидировать ячейки международных террористических группировок. Выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров», — отметил Путин.

Президент поблагодарил сотрудников российских спецслужб за верность долгу и присяге и поздравил с наступающим Новым годом.

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