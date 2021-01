Приморских подростков приглашают на вебинары по финграмотности

Приморские школьники могут подключиться к онлайн-урокам по финансовой грамотности Банка России, пообщаться с профессионалами финансового рынка и в режиме реального времени получить ответы на интересующие их вопросы. Весенняя сессия проекта мегарегулятора стартовала 21 января.

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, для учащихся подготовили занятия по 19 темам, в том числе о личном финансовом планировании, использовании банковских карт, налогах и страховании. Впервые школьникам расскажут об основах инвестиционной грамотности, причем знания они получат из первых уст — от сотрудников Московской биржи. Особое внимание лекторы уделят правилам безопасности на финансовом рынке и защите своих прав. «Больше всего школьникам нравится задавать вопросы, нередко они пытаются разобраться в реальных ситуациях, чтобы потом поделиться с родителями. Кто-то уже имеет серьезные цели, и занятия помогают им с их реализацией. Мы же хотим сформировать у подрастающего поколения убежденность в том, что финансовая грамотность является основой финансового благополучия», — отметила представитель Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в ДФО Александра Агвердиева. В отличие от предыдущих лет теперь посмотреть вебинары можно самостоятельно из дома. Онлайн-уроки будут проходить до 23 апреля, регистрация доступна на сайте. В 2020 году участие в онлайн-уроках финансовой грамотности приняла четверть приморских школ. Старшеклассники прослушали 800 уроков, количество просмотров превысило 14 тыс.

